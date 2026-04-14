राजधानी दिल्ली में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती की पूर्व संध्या पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी के विभिन्न हिस्सों में स्थित उनकी प्रतिमाओं और स्मारकों को सजाया-संवारा और दीप जलाकर सम्मान प्रकट किया. यह आयोजन सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और स्वच्छता का संदेश भी लेकर आया.

अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पार्कों, स्मारकों और सरकारी कार्यालयों में लगी लगभग 200 मूर्तियों की साफ-सफाई की. इसके बाद इन स्थानों पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया, जिससे माहौल पूरी तरह से उत्सवमय हो गया.

जनपथ स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ मुख्य कार्यक्रम

जनपथ पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरूण चुघ और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस मौके पर अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद, मोहन लाल गिहारा और रविन्द्र चौधरी सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे.

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में भी दिखा उत्सव का माहौल

केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने विश्वास नगर स्थित अंबेडकर पार्क में स्वच्छता अभियान चलाकर दीपोत्सव मनाया. वहीं सांसद कमलजीत सहरावत और मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने इंडिया गेट लॉन्स क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. अलीपुर रोड पर स्थित डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में लाल सिंह आर्या, विष्णु मित्तल, सुमन कुमार गुप्ता और यासिर जिलानी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद गर्ग ने की.

देशभर में हजारों प्रतिमाओं के आसपास स्वच्छता अभियान चलाने का दावा

तरूण चुघ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में हजारों अंबेडकर प्रतिमाओं के आसपास सफाई अभियान चलाया है. उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे से देशभर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिससे दीपावली जैसा वातावरण बन गया. उन्होंने बाबा साहेब को समानता और मतदान अधिकार देने वाला महान संविधान निर्माता बताया है.

महिला सशक्तिकरण को लेकर भी रखी गई बात

इस मौके पर चुघ ने कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए महिला उत्थान के प्रयासों को आज नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं को 100 प्रतिशत अधिकार देने की दिशा में सरकार संकल्पित है.

बाबा साहेब की विचारधारा आज भी हर वर्ग को करती है प्रेरित

दिल्ली भाजपा अश्य्क्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि डॉ. अंबेडकर एक दूरदर्शी और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे. उनकी सोच हमेशा आने वाले समय को ध्यान में रखकर समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने की रही. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की विचारधारा आज भी पूरे समाज को प्रेरित कर रही है और आगे भी करती रहेगी.