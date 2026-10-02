5 साल से जेल में बंद आतंकी साजिश के आरोपी को जमानत, यह बनी वजह

2018 की कथित आतंकी साजिश के मामले में आरोपी मोहम्मद शाहजाद कमाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी पांच साल से ज्यादा समय से जेल में है और मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 161 गवाहों को पेश करना है. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए मुकदमा जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है.

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की बेंच ने 29 मई 2024 के स्पेशल एनआईए कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया. जिसमें कमाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी. हाईकोर्ट ने साफ किया कि जमानत देते समय की गई उसकी टिप्पणियां सिर्फ इसी अर्जी के फैसले तक सीमित हैं और इनका मुकदमे के अंतिम नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा. .

2021 से जेल में बंद है आतंकी साजिश का आरोपी

मोहम्द शहजाद कमाल 31 अगस्त 2021 से जेल में है एनआईए के मुताबिक वह हर्कत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम से जुड़ी कथित साजिश में शामिल था. जांच एजेंसी ने इस संगठन को आईएसआईएस से जुड़ा समूह बताया है. कमाल पर आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने और उपलब्ध कराने की साजिश में शामिल होने का आरोप है. उस पर आईपीसी की धारा 121 और यूएपीए की धाराओं 17, 18, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज है.

जांच एजेंसी एनआईए का आरोप- कई बार दिया था पैसा

एनआईए का आरोप है कि आरोपी ने फरवरी 2017 से जनवरी 2019 के बीच कई मौकों पर सह-आरोपी मोहम्मद अबसर को पैसे दिए. जांच एजेंसी के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाना था जांच में फेसबुक और व्हाट्सऐप चैट का भी हवाला दिया गया है.

बचाव पक्ष की कोर्ट में अहम दलील 161 में सिर्फ एक गवाह की गवाही

आरोपी की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि वह करीब पांच साल से जेल में है. लेकिन 161 अभियोजन गवाहों में से अब तक केवल पीडब्ल्यू-42 की गवाही ही चल रही है. वकीलों ने यह भी सवाल उठाया कि जिन चैट को कमाल से जोड़ा जा रहा है, उनके लिए यह पुख्ता सामग्री नहीं है कि संबंधित मोबाइल नंबर उसी का था.

जांच एजेंसी एनआईए ने किया आरोपी की जमानत का विरोध

एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी कथित साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. एजेंसी ने दलील दी कि केवल ट्रायल में देरी को यूएपीए जैसे गंभीर मामले में जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता. एनआईए ने यह भी कहा कि स्पेशल कोर्ट के जमानत आदेश के बाद सामने आई गवाही को हाईकोर्ट को ध्यान में नहीं रखना चाहिए.

HC ने कहा- पांच साल से ज्यादा हिरासत, ट्रायल अभी लंबा

हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में है और 161 गवाहों वाले मुकदमे में अभी केवल एक गवाह की गवाही पर काम चल रहा है. ऐसे में ट्रायल के जल्द खत्म होने की संभावना नजर नहीं आती. कोर्ट ने पहले से जेल में बंद रहने की अवधि और मुकदमे की मौजूदा स्थिति को जमानत पर फैसला लेते समय महत्वपूर्ण माना.

कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर ऐसा कोई ठोस प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं है जिससे यह साबित हो कि कथित आपत्तिजनक चैट कमाल के मोबाइल से भेजी गई थीं या उसे भेजी गई थीं. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस मुद्दे का अंतिम फैसला ट्रायल में पूरी गवाही और सबूत सामने आने के बाद ही होगा.

सुप्रीम कोर्ट के स्पीडी ट्रायल सिद्धांत का हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबे समय तक जेल में रहने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का भी हवाला दिया, जिनमें संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जल्द सुनवाई के अधिकार को महत्वपूर्ण माना गया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल ट्रायल में देरी अपने आप जमानत का आधार नहीं बनती. आरोपी की भूमिका, आरोपों की गंभीरता, मुकदमे की स्थिति और दूसरे हालात भी देखे जाने जरूरी हैं.

कोर्ट ने कहा कि यूएपीए की धारा 43डी(5) और आर्टिकल 21 के बीच संबंध के सवाल को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेजे जाने मात्र से हाईकोर्ट के सामने मौजूद मामले का फैसला रोक नहीं जाता. कोर्ट ने मौजूदा बाध्यकारी कानूनी स्थिति के आधार पर कमाल की जमानत अर्जी पर फैसला किया. .

50 हजार का बॉन्ड, पासपोर्ट जमा करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का निर्देश दिया. उसे पासपोर्ट जमा करना होगा और देश छोड़ने पर रोक रहेगी. उसे अपने गृह जिले हापुड़ से बाहर जाने के लिए भी कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा. उसे नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में पेश होना और हर दो सप्ताह में संबंधित एनआईए कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा. .

गवाहों से संपर्क किया तो जमानत रद्द हो सकती है

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी को अभियोजन पक्ष के गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और केस के मेरिट पर सार्वजनिक बयान देने से भी रोक दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने की मांग कर सकता है. हाईकोर्ट ने दोहराया कि जमानत के दौरान की गई टिप्पणियां मुकदमे के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी.