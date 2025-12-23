हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली NCR में जहरीली हवा ने बढ़ाई एयर प्यूरीफायर की डिमांड, उठी GST घटाने की मांग

दिल्ली NCR में जहरीली हवा ने बढ़ाई एयर प्यूरीफायर की डिमांड, उठी GST घटाने की मांग

Delhi Air Pollution: चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि अक्टूबर के बाद जैसे ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वैसे ही एयर प्यूरीफायर की मांग पांच गुना तक बढ़ गई है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 23 Dec 2025 08:06 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की सेहत पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है. सांस से जुड़ी बीमारियों और एलर्जी के बढ़ते मामलों के बीच लोग अब घरों और दफ्तरों में एयर प्यूरीफायर को जरूरी विकल्प मानने लगे हैं. हालात ऐसे हैं कि बाजार में इनकी मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है.

दिल्ली और देश के व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि अक्टूबर के बाद जैसे ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है वैसे ही एयर प्यूरीफायर की मांग करीब पांच गुना तक बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि पहले एक दुकान पर औसतन रोजाना चार एयर प्यूरीफायर बिकते थे लेकिन अब यह संख्या बढ़कर करीब बीस तक पहुंच गई है. कई नामी कंपनियों के पास तो स्टॉक तक खत्म हो चुका है.

महंगे GST ने बढ़ाई आम लोगों की परेशानी

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर फिलहाल 18 प्रतिशत GST लगाया जा रहा है जो काफी ज्यादा है. उनका कहना है कि जब सरकार खुद प्रदूषण पर पूरी तरह काबू नहीं पा पा रही है तो ऐसे उत्पादों पर इतना अधिक टैक्स आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है.

वित्त मंत्री को पत्र लिखकर GST घटाने की मांग

बृजेश गोयल ने जानकारी दी कि CTI की ओर से इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया है. पत्र में एयर प्यूरीफायर और HEPA फिल्टर पर GST की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग की गई है. उनका कहना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छ हवा के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे.

स्कूलों और अस्पतालों में भी बढ़ा इस्तेमाल

CTI के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया कि अब स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और निजी कार्यालयों में भी एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार को तुरंत GST दरों में कटौती का फैसला लेना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके और स्वच्छ हवा सभी की पहुंच में आ सके.

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 08:05 PM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

AIR Taxi News: अब लंबे ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, एयर टैक्सी उड़ाने के लिए ट्रायल शुरू | Breaking
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदुओं का हमला देश में 'सियासी बदला'? | Mamata Banerjee | TMC
Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश के हालात पर Giriraj Singh का बड़ा बयान
Bangladesh Violence: Mamata Banerjee पर Ishika Taneja के आरोपों से तिलमिलाए TMC प्रवक्ता! | Hindu
Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर संकट, भारत में सियासत तेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget