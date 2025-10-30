हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद

आर्टिफिशयल रेन हुई फेल, अब कुदरती बारिश से गिरेगा AQI! दिल्ली-NCR में हल्की बौछारों ने बनाई उम्मीद

Delhi Rainfall: दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह से ही बादल और धुंध छाई है और धूप के दर्शन नहीं हुए. इसी बीच दोपहर में हल्की बारिश से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि प्रदूषण का स्तर कुछ कम हो.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 30 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Rainfall in Delhi: दिल्ली और इससे सटे एनसीआर क्षेत्रों में गुरुवार (30 अक्टूबर) की दोपहर 2.00 बजे से हल्की बौछारें शुरू हो गईं. इस बीच धुंध और प्रदूषण से परेशान दिल्लीवासियों को राहत की सांस मिली. उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जो काम आर्टिफिशयल रेन नहीं कर पाई, वो अब कुदरती बारिश कर सकेगी और AQI में कुछ सुधार आएगा.

बता दें, गुरुवार सुबह से ही प्रदूषण के कारण धुंध और कोहरे की चादर में दिल्ली लिपटी रही. पिछले कुछ दिन से शहर की हवा 'खराब' श्रेणी में बनी हुई थी जो अब गिरकर 'बेहद खराब' श्रेणी में आ गई है. प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली में AQI 357 दर्ज किया गया है, जो एक दिन पहले 279 था.

वेंटिलेशन इंडेक्स भी चिंताजनक स्थिति में

वायु गुणवत्ता में गिरावट के साथ ही शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है. दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार शहर का 'वेंटिलेशन इंडेक्स' 6,000 वर्ग मीटर प्रति सेकंड के अनुकूल स्तर से नीचे बना हुआ है. यह सूचकांक प्रदूषकों को फैलाने की वायुमंडलीय क्षमता को इंगित करता है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘वेंटिलेशन इंडेक्स’ के अनुसार, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रफ्तार की कमजोर हवाओं और घने कोहरे ने प्रदूषकों को छंटने से रोक दिया है, जिसके कारण आसमान में धुंध छा गई.

दिल्ली के इलाकों में यह रही विजिबिलिटी

IMD ने सुबह 7:30 बजे पालम में 1,000 मीटर और सफदरजंग में 800 मीटर की दृश्यता दर्ज की. दोनों ही स्थानों पर हवा की स्थिति शांत बनी रही. कर्तव्य पथ, आनंद विहार, बुराड़ी और अक्षरधाम जैसे इलाके सुबह के शुरुआती घंटों में कोहरे से ढके रहे.

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, विवेक विहार और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जहां एक्यूआई क्रमशः 415 और 408 दर्ज किया गया है. दिल्ली के कुल 33 निगरानी केंद्रों ने वायु गुणवत्ता 300 से अधिक दर्ज की जोकि 'बेहद खराब' श्रेणी में आती है. 

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 30 Oct 2025 02:16 PM (IST)
Weather Update AQI IMD DELHI NEWS
