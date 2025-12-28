'अपने देश के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल...', इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बोले मौलाना रशीदी

PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती की ‘लिंचिस्तान’ टिप्पणी पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को अपने ही देश के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इल्तिजा मुफ्ती के बयान के बाद लगातार इस पर प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

क्या था मौलाना साजिद रशीदी?

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2025 के बीच करीब 580 दलितों की हत्या हुई है. आंकड़ों में यह भी सामने आया है कि 10 हिंदू और 42 मुसलमानों सहित कुल 52 अन्य लोगों की भी हत्या हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में मुसलमानों को ‘जय श्री राम’ के नारे लगवाकर मारा गया, जो समाज के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है.

#WATCH | Delhi: On PDP Leader Iltija Mufti’s Lynchistan remark, Imam Association President Maulana Sajid Rashidi says, "... Such statements against our own country are not appropriate. However, I agree that between 2022 and 2025, around 580 Dalits were killed, according to NCRB… pic.twitter.com/46O4d6khmE — ANI (@ANI) December 27, 2025

क्रिसमस पर हुई घटना पर बोले मौलाना साजिद रशीदी

उन्होंने 25 दिसंबर को क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़, पादरियों के साथ मारपीट, गाली-गलौज और यीशु मसीह की तस्वीरों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं का जिक्र किया. सजावट को तहस-नहस किया गया और वहां मौजूद लोगों को पीटा गया. मौलाना के अनुसार, इन घटनाओं ने भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया है. यही कारण है कि यूके की संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कई देशों में भारत को गलत नजर से देखा गया.

समान सम्मान और सरकार से कार्रवाई की मांग

मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, समान सम्मान का हकदार है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नफरत फैलाने वाले संगठन देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं. उनका कहना है कि सरकार को ऐसी गतिविधियों में शामिल संगठनों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे और देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान न पहुंचे.