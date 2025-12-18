हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण के बीच अब भयंकर ठंड का अलर्ट! अगले दो दिन में बढ़ने वाली है सर्दी, कर लें तैयारी

दिल्ली में प्रदूषण के बीच अब भयंकर ठंड का अलर्ट! अगले दो दिन में बढ़ने वाली है सर्दी, कर लें तैयारी

Delhi Weather News: दिल्ली में कोहरा, तेज हवाएं और कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. IMD ने 21-22 दिसंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. बुधवार को AQI 500 के पार पहुंच गया.

By : पंकज यादव | Updated at : 18 Dec 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे और तेज हवाओं के साथ अब कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी है. सुबह और देर रात ठंड की चुभन साफ तौर पर नजर आ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 21 और 22 दिसंबर के लिए पूरे दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है.

पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली-एनसीआर में करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं. हालांकि अभी तक तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन गुरुवार (18 दिसंबर) से अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा रही है. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा. 18 से 20 दिसंबर तक सुबह के वक्त हल्का कोहरा छाने की संभावना है. इस दौरान हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन प्रदूषण की धुंध भी बनी रहेगी. फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन 21 दिसंबर से ठंड बढ़ सकती है.

प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

ठंड के साथ-साथ प्रदूषण ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 482 दर्ज किया गया. बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे यह आंकड़ा 567 तक पहुंच गया था. हालात ऐसे हैं कि लोग ठंड से ज्यादा जहरीली हवा से परेशान नजर आ रहे हैं. खराब हवा के चलते सांस और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं.

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए नए नियम लागू किए हैं. इसके बावजूद मौसम विभाग का कहना है कि 20 दिसंबर को हवा की रफ्तार कम हो सकती है, जिससे प्रदूषण और बढ़ने का खतरा है. 21 और 22 दिसंबर को हालात और गंभीर हो सकते हैं.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 दिसंबर को भी दिल्ली-एनसीआर के लगभग सभी जिलों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है. इन दोनों दिनों में बादल भी छाए रहेंगे. 21 और 22 दिसंबर को कई इलाकों में घना कोहरा छाने का अनुमान है, जिससे ठंड और प्रदूषण दोनों की मार और तेज हो सकती है.

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Published at : 18 Dec 2025 06:56 AM (IST)
DELHI NEWS WEATHER UPDATE
