Delhi News: दिल्ली में पार्किंग संकट से मिलेगी राहत, इन 5 जगहों पर बनेंगी मल्टीलेवल पार्किंग्स
Delhi News In Hindi: दिल्ली में पार्किंग समस्या से राहत के लिए पांच जगह मल्टीलेवल पार्किंग बनाई जाएगी. 1,261 वाहनों की क्षमता वाली परियोजनाएं तीन साल में पूरी होंगी. जिससे अवैध पार्किंग कम होगी.
राजधानी में बढ़ती पार्किंग समस्या को कम करने के लिए अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में आधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग प्रोजेक्ट शुरू करने की दिशा में काम तेज हो गया है, जिससे न सिर्फ सड़कों पर दबाव घटेगा बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर होगी.
शहर में पार्किंग की किल्लत को देखते हुए पांच स्थानों पर मल्टीलेवल कार पार्किंग बनाने की योजना तैयार की गई है. इसके तहत कड़कड़डूमा, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, दिलशाद गार्डन, द्वारका और सैनी एनक्लेव को चुना गया है. इन परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया ई-नीलामी के जरिए पूरी की जाएगी.
एक हजार से ज्यादा गाड़ियों के लिए बनेगी सुविधा
इन सभी प्रोजेक्ट्स के जरिए कुल 1,261 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था विकसित की जाएगी. लगभग 11,048 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली ये सुविधाएं सड़कों पर अवैध पार्किंग को कम करने में मदद करेंगी. इससे ट्रैफिक की रफ्तार सुधरने की भी उम्मीद जताई जा रही है.
कमर्शल स्पेस से प्रोजेक्ट को मिलेगा आर्थिक सहारा
इन पार्किंग कॉम्प्लेक्स में कुछ हिस्सा व्यावसायिक उपयोग के लिए भी निर्धारित किया गया है. इससे परियोजनाएं आर्थिक रूप से व्यवहारिक बन सकेंगी. तय नियमों के अनुसार यह कमर्शल स्पेस मास्टर प्लान-2021 के तहत इस्तेमाल किया जाएगा. अलग-अलग श्रेणियों के लिए पार्किंग और कमर्शल स्पेस के रेट भी अलग तय किए गए हैं.
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तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य
अधिकारियों के मुताबिक इन सभी प्रोजेक्ट्स को अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. खासकर कड़कड़डूमा और द्वारका जैसे इलाकों में ये पहल शहरी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है.
रिहायशी इलाकों में बढ़ती परेशानी बनी चुनौती
दिल्ली में पार्किंग की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है. सबसे ज्यादा दिक्कत रिहायशी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां अक्सर पार्किंग को लेकर विवाद होते रहते हैं. हाल ही में प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े ने हिंसक रूप ले लिया था, जो इस समस्या की गंभीरता को दिखाता है.
लोगों को मिलेगी सुरक्षित और व्यवस्थित पार्किंग
नई मल्टीलेवल पार्किंग परियोजनाएं उन इलाकों में विकसित की जा रही हैं जो रिहायशी क्षेत्रों के करीब हैं. इससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी. साथ ही सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है.
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