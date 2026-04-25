IRS अधिकारी की बेटी के हत्याकांड में पुलिस ने किया क्राइम सीन रीक्रिएट, हुए कई अहम खुलासे

दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी में IRS अधिकारी की बेटी के साथ हुए रेप और मर्डर के सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच को और तेज करते हुए आज सुबह करीब साढ़े 9 बजे आरोपी राहुल मीणा को पीड़िता के घर लेकर जाकर पूरे क्राइम सीन का रीक्रिएशन कराया. इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लेब (FSL) की टीम भी मौके पर मौजूद रही, ताकि हर एंगल से साक्ष्य जुटाए जा सकें.

रीक्रिएशन के दौरान पुलिस ने आरोपी से उस रात की हर गतिविधि दोबारा करवाई. आरोपी ने बताया कि वह किस तरह घर में घुसा, कैसे उसने मुख्य गेट खोला और सीधे लड़की के कमरे और स्टडी रूम तक पहुंचा. पुलिस ने मौके पर उसकी हर मूवमेंट को ध्यान से देखा और रिकॉर्ड किया, ताकि घटनाक्रम की सटीक टाइमलाइन तैयार की जा सके.

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घर के अंदर क्या-क्या किया, सब बताया

आरोपी ने यह भी बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद वह घर के किन-किन हिस्सों में गया. उसने नीचे के कमरे तक जाने और फिर अलग-अलग जगहों पर क्या किया, यह सब मौके पर दोहराया. पुलिस ने उससे उन सभी जगहों की पहचान करवाई जहां पीड़िता के साथ दरिंदगी हुई, जहां हत्या की गई और जहां लूटपाट हुई.

सबूतों से मजबूत हो रहा केस

जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं, जो इस केस को और मजबूत बना रहे हैं. घर में खून के निशान मिलने के साथ-साथ पीड़िता के खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं. चार्जर की केबल, जिससे गला घोंटकर हत्या की गई, और टेबल लैंप, जिससे सिर पर वार किया गया, वो भी पुलिस के हाथ लगे हैं.

इसके अलावा आरोपी के खून और सीमेन से सने कपड़े, मौके पर छोड़ी गई उसकी पैंट, उसके जूते, पीड़िता के भाई की पैंट जिसे पहनकर वह भागा, और घर की चप्पलें भी बरामद की गई हैं.

आरोपी राहुल मीना की निशानदेही पर वारदात से जुड़े दो फोन बरामद किए गए. ये पीड़िता के फ़ोन थे. इसके अलावा राहुल मीना रेप और कत्ल की वारदात के बाद जिस चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था, वह भी बरामद कर लिया गया है.

इस मामले में पुलिस को एक से ज्यादा चश्मदीद गवाह भी मिले हैं. कुछ लोगों ने आरोपी को घर में दाखिल होते देखा था. वहीं, पड़ोस में काम करने वाले एक ड्राइवर ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है. उसने बताया कि वारदात से पहले उसने आरोपी को घर के बाहर देखा और उससे बातचीत भी की थी. पुलिस इस बयान को काफी अहम मान रही है.

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22 अप्रैल की रात की कड़ी जोड़ने में जुटी पुलिस

फिलहाल दिल्ली पुलिस 22 अप्रैल की रात की पूरी घटनाओं को जोड़कर एक साफ तस्वीर तैयार करने में लगी है. रीक्रिएशन और फॉरेंसिक जांच से मिले इनपुट्स के आधार पर केस को कानूनी रूप से मजबूत किया जा रहा है, ताकि आरोपी को सख्त सजा दिलाई जा सके.