दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर थमी रफ्तार, तकनीकी खराबी से ट्रेनें लेट

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर रविवार को तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं. शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) से मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रेनों की आवाजाही में देरी की सूचना दी गई. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया के जरिए यात्रियों को इस परेशानी की जानकारी दी और यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी.

DMRC की ओर से जारी सर्विस अपडेट के मुताबिक, रेड लाइन पर शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) और मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच तकनीकी समस्या आई. इसके चलते इस रूट पर मेट्रो ट्रेनें देरी से चल रही थीं. हालांकि, तकनीकी खराबी किस वजह से आई और इसे ठीक करने में कितना समय लगा, इस बारे में निगम की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई.

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बाकी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सामान्य

DMRC ने बताया कि तकनीकी खराबी का असर सिर्फ रेड लाइन के एक हिस्से पर पड़ा. दिल्ली मेट्रो की बाकी सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं. अन्य रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को इस तकनीकी समस्या के चलते किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. निगम ने सर्विस अपडेट जारी कर यात्रियों को प्रभावित रूट की जानकारी दी, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बना सकें.

Service Update Delay in train services on Red Line between Shaheed Sthal (New Bus Adda) and Major Mohit Sharma Rajendra Nagar metro stations due to a technical issue. Normal services on all other lines. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 8, 2026

यात्रियों को दी गई सर्विस अपडेट की जानकारी

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग सकता है. खासकर रेड लाइन के प्रभावित हिस्से में यात्रा करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे में यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे घर से निकलने से पहले DMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या अन्य सूचना माध्यमों पर मेट्रो सेवाओं का ताजा अपडेट जरूर देख लें.

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