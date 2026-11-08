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दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर थमी रफ्तार, तकनीकी खराबी से ट्रेनें लेट

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर तकनीकी खराबी के चलते शहीद स्थल से मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं. DMRC के मुताबिक, बाकी सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सामान्य रहीं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 07:40 AM (IST)
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दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर रविवार को तकनीकी खराबी के चलते ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं. शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) से मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रेनों की आवाजाही में देरी की सूचना दी गई. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया के जरिए यात्रियों को इस परेशानी की जानकारी दी और यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी.

DMRC की ओर से जारी सर्विस अपडेट के मुताबिक, रेड लाइन पर शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) और मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशनों के बीच तकनीकी समस्या आई. इसके चलते इस रूट पर मेट्रो ट्रेनें देरी से चल रही थीं. हालांकि, तकनीकी खराबी किस वजह से आई और इसे ठीक करने में कितना समय लगा, इस बारे में निगम की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दी गई.

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बाकी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सामान्य

DMRC ने बताया कि तकनीकी खराबी का असर सिर्फ रेड लाइन के एक हिस्से पर पड़ा. दिल्ली मेट्रो की बाकी सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं. अन्य रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को इस तकनीकी समस्या के चलते किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. निगम ने सर्विस अपडेट जारी कर यात्रियों को प्रभावित रूट की जानकारी दी, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बना सकें.

यात्रियों को दी गई सर्विस अपडेट की जानकारी

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर तकनीकी खराबी के कारण रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लग सकता है. खासकर रेड लाइन के प्रभावित हिस्से में यात्रा करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

ऐसे में यात्रियों के लिए जरूरी है कि वे घर से निकलने से पहले DMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल या अन्य सूचना माध्यमों पर मेट्रो सेवाओं का ताजा अपडेट जरूर देख लें.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Nov 2026 07:40 AM (IST)
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