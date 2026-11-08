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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली वाले दिन ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, ठंड के साथ बढ़ेगी मुश्किल?

दिवाली वाले दिन ही दिल्ली-NCR की हवा जहरीली, ठंड के साथ बढ़ेगी मुश्किल?

दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में ठंड के साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत कई शहरों की हवा खराब है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 07:04 AM (IST)
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दिल्ली-NCR में दिवाली के मौके पर प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है. एक तरफ पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना सकता है, तो दूसरी तरफ नवंबर की शुरुआत के साथ तापमान में भी गिरावट आने लगी है. ऐसे में लोगों को दिवाली के आसपास प्रदूषण और बदलते मौसम, दोनों का सामना करना पड़ सकता है. खास बात यह है कि इस बार दिवाली 8 नवंबर को मनाई जा रही है, यानी पिछले दो वर्षों के मुकाबले काफी देर से. ऐसे में सर्दी की शुरुआत और प्रदूषण का मेल दिल्ली-NCR के लिए चुनौती बन सकता है.

दिल्ली में दिवाली से एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 365 दर्ज किया गया. यह बेहद खराब श्रेणी में आता है. CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 22 जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया. IIT दिल्ली में AQI 440, पंजाबी बाग में 433 और विवेक विहार में 425 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि पटाखे जलने से पहले ही दिल्ली की हवा सांस लेने के लिहाज से काफी खराब हो चुकी थी.

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नवंबर की शुरुआत के साथ गिरने लगा तापमान

प्रदूषण के साथ मौसम में बदलाव भी चिंता बढ़ा रहा है. 7 नवंबर को अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

वहीं, आज 8 नवंबर को अधिकतम तापमान करीब 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान था. सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस होने लगी है. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर प्रदूषण की समस्या भी गंभीर हो सकती है.

ठंड बढ़ने पर क्यों बढ़ता है प्रदूषण का खतरा?

सर्दियों में दिल्ली-NCR की हवा खराब होने के पीछे सिर्फ पटाखे या गाड़ियों का धुआं जिम्मेदार नहीं होता. मौसम की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है. तापमान गिरने पर कई बार वायुमंडल में टेम्परेचर इनवर्जन की स्थिति बनती है. प्रदूषित हवा ऊपर जाने के बजाय जमीन के आसपास ही फंस जाती है.

इसके अलावा जब हवा की रफ्तार कम होती है तो प्रदूषण फैलकर कम होने के बजाय एक ही इलाके में जमा होने लगता है. दिवाली पर पटाखों से निकलने वाला धुआं पहले से मौजूद प्रदूषण को और बढ़ा सकता है.

पिछले सालों में भी दिवाली के बाद बिगड़ी हवा

पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के बाद दिल्ली की हवा कई बार और खराब हुई है. साल 2020 में दिवाली के दिन दिल्ली का AQI 414 दर्ज किया गया था, जबकि 2021 में यह 382 रहा. 2021 में दिवाली के अगले दिन AQI बढ़कर 462 तक पहुंच गया था.

वहीं, 2023 में दिवाली के दिन AQI 218 था, लेकिन अगले दिन यह बढ़कर 358 हो गया. इससे पता चलता है कि पटाखों के साथ मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती हैं.

दिल्ली के साथ NCR के शहरों में भी बिगड़े हालात

प्रदूषण का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है. 7 नवंबर के CPCB आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही. हरियाणा के बहादुरगढ़ में AQI 364, गुरुग्राम में 345, फरीदाबाद में 336 और सोनीपत में 304 दर्ज किया गया.

वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में AQI 297, गाजियाबाद में 277, ग्रेटर नोएडा में 281, हापुड़ में 307 और बुलंदशहर में 283 रहा. इसके अलावा बागपत में 249 और मेरठ में 245 AQI दर्ज किया गया.

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इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली के आसपास के शहर भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. खासकर बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और हापुड़ में हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुकी थी.

फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि दिल्ली-NCR में हवा पहले से खराब है और मौसम भी धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है. ऐसे में पटाखों से निकलने वाला अतिरिक्त धुआं लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को इस दौरान सावधानी बरतने की जरूरत है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 08 Nov 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI WEATHER Diwali 2026
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