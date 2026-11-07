दिवाली से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़, किए गए ये खास इंतजाम

त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे (NDLS) स्टेशन पर आने और बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट तय कर दिए गए हैं. जनरल टिकट और रिजर्वेशन वाले यात्रियों को भी अलग-अलग गेट से स्टेशन में एंट्री मिलेगी. स्टेशन के बाहर बने सर्कुलेटिंग एरिया से आरक्षित यात्रियों को जबकि यात्री सुविधा केंद्र/होल्डिंग एरिया से जनरल टिकट वाले यात्रियों को एंट्री की व्यवस्था की गई है.

नई व्यवस्था के तहत स्टेशन पर वन-वे मूवमेंट लागू किया गया है. यानी जिस गेट से यात्री स्टेशन के अंदर जाएंगे, उसी गेट से बाहर नहीं निकल सकेंगे. बाहर आने के लिए उन्हें निर्धारित एग्जिट गेट का ही इस्तेमाल करना होगा.

आरक्षित और जनरल यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट

आरक्षित और जनरल यात्रियों के लिए अलग-अलग गेट होगा. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए गेट को दो अलग-अलग रंगों से चिह्नित किया है.

नीला रंग: स्लीपर और एसी कोच में रिजर्वेशन के साथ सफर करने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 15 के लिए गेट नंबर 8 और 11 का इस्तेमाल करना होगा.

पीला रंग: जनरल यानी अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गेट नंबर 12 तय किया गया है. यानि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 तक जाने वाले जनरल यात्रियों को इसी गेट से एंट्री करनी होगी.

लेकिन इसके बावजूद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों हजार की भीड़ देखने को मिल रही है. खासकर जनरल टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ यात्री सुविधा केंद्र के अंदर देखने को मिल रही है क्योंकि यहां से प्लेटफार्म नंबर 16 पर एंट्री है और ज्यादातर स्पेशल ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही हैं. रेलवे का दावा है कि इस त्योहारी सीजन ने 18000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप चलाई जा रही है लेकिन इसके बावजूद प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ दीवाली से पहले देखने को मिल रही है.

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना

RPF और उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को भी क्राउड मैनेज करने ने खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. भीड़ इतनी ज्यादा है कि जवानों को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है. जब भीड़ का दबाव ज्यादा बढ़ा तो थोड़ी देर के लिए होल्डिंग एरिया/यात्री सुविधा केंद्र के गेट बंद करने पड़े जिसके बाद बाहर थोड़ी देर में ही हजारों यात्रियों की भीड़ जमा हो गईं.