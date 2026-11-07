दिल्ली में धनतेरस पर धनवान हुए दुकानदार, ग्राहकों ने जमकर की खरीदारी

राजधानी दिल्ली में धनतेरस के दिन कारोबारियों की चांदी रही. बाजारों में सुबह से देर रात तक खरीदारों की भीड़ लगी रही. सोने-चांदी के भाव ऊंचे होने के बावजूद लोगों ने खरीदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी. आभूषण, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, कपड़े और सजावटी सामान की दुकानों पर जमकर बिक्री हुई. देशभर में इस एक दिन के दौरान खुदरा कारोबार का आंकड़ा 1.25 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. जबकि, पिछले साल धनतेरस पर करीब एक लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था.

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के मुताबिक, नवरात्र से दीपावली तक चलने वाले त्योहारी सीजन में देश का कुल कारोबार सात लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है. पिछले साल यह आंकड़ा करीब 6.05 लाख करोड़ रुपये था. इस बार कारोबार में 15 से 18 प्रतिशत तक की वृद्धि की उम्मीद है. व्यापारियों को सेवा क्षेत्र से भी बड़ी कमाई होने की संभावना है. परिवहन, लॉजिस्टिक्स, होटल, पर्यटन, खानपान और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों का कारोबार 80 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

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सोने-चांदी की चमक से सर्राफा बाजार मालामाल

धनतेरस पर सबसे ज्यादा रौनक सर्राफा बाजारों में देखने को मिली. सोने और चांदी की कीमतें पिछले साल के मुकाबले अधिक होने के बाद भी ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ. ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन और कैट के आंकड़ों के अनुसार, देशभर में सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य उत्पादों की बिक्री 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक रही. यह कुल धनतेरस कारोबार का लगभग 53 प्रतिशत है. इसमें दिल्ली का योगदान भी बड़ा रहा. राजधानी के सर्राफा बाजारों में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ. हालांकि, ऊंची कीमतों के चलते ग्राहकों ने भारी आभूषणों के बजाय हल्के वजन और कम कैरेट वाले गहनों की खरीदारी को प्राथमिकता दी. 14 और 18 कैरेट के आभूषणों की मांग अधिक रही. वहीं, चांदी के सिक्कों, बार और सजावटी वस्तुओं की भी खूब बिक्री हुई. मछली, कछुए और हाथी जैसी शुभ आकृतियों वाली चांदी की वस्तुओं की जमकर खरीदारी हुई.

कीमतों में गिरावट ने बढ़ाया खरीदारी का उत्साह

धनतेरस के दिन सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट ने भी ग्राहकों को राहत दी. दिल्ली में शुक्रवार को सोने का भाव 2500 रुपये घटकर 146300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं, चांदी की कीमत में 2000 रुपये की कमी दर्ज की गई और यह 192500 रुपये प्रति किलोग्राम रही. हालांकि, दोनों कीमती धातुओं के भाव पिछले साल की धनतेरस के मुकाबले अब भी अधिक थे. दरीबा कलां ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव मनीष वर्मा के मुताबिक, इस बार महिलाओं ने हल्के वजन के आभूषणों को अधिक पसंद किया. वहीं, पुरुषों ने निवेश के लिहाज से चांदी और सोने के सिक्कों के साथ बार भी खरीदे. 500 मिलीग्राम के सिक्कों से लेकर एक किलोग्राम तक के बार की मांग रही.

स्टील और पीतल के बर्तनों की दुकानों पर भी भीड़

धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा का असर बाजारों में साफ दिखाई दिया. दिल्ली के डिप्टी गंज स्थित स्टेनलेस स्टील बर्तन बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई थी. स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की सबसे ज्यादा मांग रही. इसके साथ ही तांबे, पीतल और कांसे के बर्तनों की बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली. दूसरी ओर, एल्यूमिनियम के बर्तनों की बिक्री सबसे कम रही.डिप्टी गंज स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल ट्रेड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दुकानों पर देर रात तक खरीदार पहुंचते रहे. बाजार करीब रात 11 बजे तक खुला रहा. उनके मुताबिक, धनतेरस पर बर्तन बाजार में 600 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी होने की उम्मीद है. कारोबार में आई तेजी को उन्होंने बाजार के लिए अच्छा संकेत बताया.

चांदनी चौक से साउथ एक्स तक बाजारों में रौनक

धनतेरस पर दिल्ली के लगभग सभी प्रमुख बाजारों में खरीदारों की अच्छी-खासी भीड़ रही. चांदनी चौक, दरीबा कलां, मालीवाड़ा, सदर बाजार, कमला नगर, अशोक विहार, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, वजीरपुर, पीतमपुरा, राजौरी गार्डन और साउथ एक्सटेंशन में देर तक खरीदारी होती रही.ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, यूसुफ सराय, लाजपत नगर, प्रीत विहार और लक्ष्मी नगर के बाजारों में भी ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. लोगों ने मोबाइल फोन, गिफ्ट आइटम, सजावटी सामान, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम फर्निशिंग के उत्पादों की खरीदारी की. मिठाई और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी अच्छी बिक्री हुई.

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इस धनतेरस पर वाहन बाजार में भी खरीदारी का रुझान बदला हुआ नजर आया. इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग ने खास तौर पर कारोबारियों का ध्यान खींचा. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के अध्यक्ष शैलेश सुथरा के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस फेस्टिव सीजन में वाहनों की कुल बिक्री 15 प्रतिशत बढ़ी. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. दिल्ली में कुल कार बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत तक पहुंच गई. इसमें 20 लाख रुपये से कम कीमत वाली गाड़ियों की मांग प्रमुख रही.

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