IPL मैच के लिए दिल्ली मेट्रो का बड़ा ऐलान, देर रात तक मिलेंगी ट्रेनें, आज होगा मजेदार मुकाबला

राजधानी दिल्ली में 27 अप्रैल यानी आज होने वाले आईपीएल मुकाबले (IPL Match) को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की है. इंडियन प्रीमियर लीग के इस हाई-वोल्टेज मैच के बाद दर्शकों को घर लौटने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी प्रमुख मेट्रो लाइनों पर अंतिम ट्रेन के समय को आगे बढ़ा दिया गया है. इस फैसले से देर रात सफर करने वाले हजारों क्रिकेट प्रेमियों को सीधा फायदा मिलेगा.

यह मुकाबला आज 27 अप्रैल को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने-सामने होंगी. इस मैच को लेकर शहर में पहले से ही जबरदस्त उत्साह है, और बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है.

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किन रूट्स पर कितनी देर तक मिलेगी ट्रेन

डीएमआरसी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अलग-अलग लाइनों पर अंतिम ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है. रेड लाइन पर शहीद स्थल से रिठाला के लिए अंतिम ट्रेन करीब रात 12:10 बजे और रिठाला से शहीद स्थल के लिए 12:15 बजे तक उपलब्ध रहेगी. येलो लाइन पर समयपुर बादली से मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम के लिए ट्रेन 12:20 बजे तक चलेगी, जबकि वापसी दिशा में सेवाएं रात 11:45 बजे तक रहेंगी.

ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर-21 से वैशाली के लिए ट्रेन लगभग 11:45 बजे और वैशाली से द्वारका सेक्टर-21 के लिए रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी. वहीं, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रूट पर भी देर रात तक सेवाएं जारी रहेंगी, जिससे एनसीआर के यात्रियों को भी राहत मिलेगी.

अन्य लाइनों पर भी बढ़ाया गया समय

ग्रीन, पिंक, मैजेंटा और ग्रे लाइन सहित अन्य कॉरिडोर पर भी अंतिम ट्रेन के समय को 30 मिनट से लेकर एक घंटे तक आगे बढ़ाया गया है. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि एयरपोर्ट और नई दिल्ली के बीच सफर करने वालों को दिक्कत न हो.

आमतौर पर दिल्ली मेट्रो की अंतिम ट्रेन रात 11 बजे से 11:30 बजे के बीच टर्मिनल स्टेशनों से चलती है. कुछ व्यस्त लाइनों पर यह समय 11:15 बजे तक सीमित रहता है, जबकि कुछ रूट्स पर 11:30 बजे तक सेवाएं मिलती हैं. ऐसे में मैच के दिन बढ़ाया गया समय यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

महंगी कैब और निजी साधनों पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर

मेट्रो के इस फैसले से मैच खत्म होने के बाद लोगों को महंगी कैब या अन्य निजी साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. हजारों दर्शक सुरक्षित और किफायती तरीके से अपने घर पहुंच सकेंगे. हालांकि, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले आधिकारिक अपडेट जरूर जांच लें, क्योंकि मैच के खत्म होने के समय के अनुसार शेड्यूल में बदलाव संभव है.

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