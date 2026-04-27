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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअरविंद केजरीवाल ने इन 25 प्वाइंट्स में बताया जस्टिस स्वर्णकांता के सामने क्यों नहीं होंगे पेश, लगाए गंभीर आरोप

अरविंद केजरीवाल ने इन 25 प्वाइंट्स में बताया जस्टिस स्वर्णकांता के सामने क्यों नहीं होंगे पेश, लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से अरविंद केजरीवाल ने अनुरोध किया कि इस पत्र को रिकॉर्ड में लिया जाए और अदालत आगे जैसा उचित समझे वैसा निर्णय करे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 27 Apr 2026 10:28 AM (IST)
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  • केजरीवाल ने पत्र लिखकर सुनवाई से इनकार किया
  • हितों के टकराव की आशंका बताई मुख्य वजह
  • न्यायपालिका में विश्वास, पर निष्पक्षता पर सवाल
  • कानूनी परिणाम भुगतने को तैयार, गांधीवादी रास्ता

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक विस्तृत पत्र लिखकर दिल्ली आबकारी नीति के मामले की सुनावई के लिए आगे की कार्यवाही में शामिल होने से इनकार कर दिया है. उन्होंने यह फैसला अपने 'अंतःकरण' और 'न्यायिक निष्पक्षता पर उठे सवालों' के आधार पर लिया है.

केजरीवाल ने पत्र में कहा कि यह कदम किसी गुस्से या असम्मान के कारण नहीं, बल्कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान और आम नागरिक के विश्वास को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. उन्होंने लिखा कि पिछले 75 वर्षों में जब अन्य संस्थाएं कमजोर पड़ीं, तब जनता ने न्यायपालिका पर भरोसा किया है, और उनका उद्देश्य उसी भरोसे को मजबूत करना है. 

आइए हम आपको उन 25 बिंदुओं के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में किया है. 

1. मैं यह पत्र आपके पद और न्यायपालिका संस्था के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ लिख रहा हूं. सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पत्र न तो किसी क्रोध, न ही असम्मान या व्यक्तिगत टकराव की भावना से लिखा गया है. बल्कि यह पीड़ा, विनम्रता और न्यायपालिका की भूमिका में गहरे विश्वास के साथ लिखा गया है. यह पत्र एक बड़े प्रश्न से जुड़ा है-न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता में आम नागरिकों का विश्वास.

2. पिछले 75 वर्षों में जब-जब अन्य संस्थाएं कमजोर पड़ीं, तब-तब देश की जनता ने न्यायपालिका से आशा की. न्यायपालिका ने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है. मेरा उद्देश्य केवल न्यायपालिका को मजबूत करना है, न कि उसे कमजोर करना.

3. इसी भावना से मैंने पहले इस मामले में न्यायाधीश के स्वयं को अलग करने का अनुरोध किया था. मुझे आशंका थी कि न्याय न केवल हो, बल्कि होता हुआ दिखे भी. 20 अप्रैल 2026 को उस आवेदन के खारिज होने के बाद भी मेरी आशंकाएं दूर नहीं हुईं. मुझे यह पीड़ादायक अनुभव हुआ कि मेरी वैध चिंता को व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में लिया गया.

4. मैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत से प्रेरित हूं-पहले संवाद, फिर आत्ममंथन, और अंततः यदि अन्याय बना रहे तो शांतिपूर्ण विरोध. सत्याग्रह अहंकार नहीं, बल्कि अंतःकरण की शांत अभिव्यक्ति है.

मेरे आवेदन में दो चिंताए हैं- अरविंद केजरीवाल

5. इसी भावना से मैं यह पत्र लिख रहा हूं.

6. मेरे आवेदन में दो प्रमुख चिंताएं थीं-
   (i) आपका आरएसएस से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से सार्वजनिक जुड़ाव.
   (ii) आपके दोनों बच्चों का केंद्र सरकार के पैनल में वकील होना, जबकि इस मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई विपक्षी पक्ष हैं.

7. विशेष रूप से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आपके बच्चों को मामलों का आवंटन किया जाना, और बड़ी संख्या में केस मिलना, हितों के टकराव की गंभीर आशंका पैदा करता है.

8. इतने अधिक मामलों से भारी आर्थिक लाभ होना स्वाभाविक है, जो करोड़ों रुपये तक हो सकता है.

9. घटनाओं का क्रम भी संदेह बढ़ाता है-आपकी नियुक्ति के बाद आपके बच्चों को सरकारी पैनल में शामिल किया गया.

10. ये परिस्थितियां कम से कम चिंताजनक हैं.

11. मामले से अलग होने की याचिका खारिज करने वाले निर्णय की भाषा ने भी मेरे विश्वास को और कमजोर किया है. उसमें मेरी याचिका को न्यायाधीश की गरिमा पर हमला बताया गया, जो मेरे तर्कों का उत्तर नहीं है.

'कैसे विश्वास करे कि यह पीठ निष्पक्ष निर्णय दे सकती है?'

12. ऐसे में एक आम नागरिक कैसे विश्वास करे कि यह पीठ निष्पक्ष निर्णय दे सकती है, खासकर जब मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो?

13. यह मामला अब केवल मेरा नहीं रहा, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है. यदि लोगों का विश्वास डगमगाता है, तो नुकसान केवल मेरा नहीं बल्कि संस्था का भी है.

14. न्याय का सिद्धांत है-न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए.

15. मैं न्यायपालिका के खिलाफ नहीं हूं. मुझे इसी न्यायपालिका से राहत मिली है.

'अंतरात्मा की आवाज सुनकर मैंने एक फैसला लिया है', चर्चा में अरविंद केजरीवाल का यह पत्र

16. यह तर्क गलत है कि ऐसी स्थिति में हर जज को हटना पड़ेगा. अतीत में कई न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से खुद को मामलों से अलग किया है.

17. उदाहरण के लिए, जस्टिस सुजॉय पॉल ने 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से अपना ट्रांसफर चाहा, क्योंकि उनके बेटे उसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे. इसी तरह, उसी हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने 2023 में ट्रांसफर चाहा, क्योंकि उनकी बड़ी बेटी उसी राज्य के कोर्ट्स और उस हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के सामने प्रैक्टिस शुरू करने वाली थीं. इतिहास पर नज़र डालें, तो हमें केरल हाई कोर्ट के जस्टिस वी. शिवरामन नायर का मामला मिलता है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के महान जज, जस्टिस कृष्णा अय्यर के जूनियर के तौर पर काम किया था. कहा जाता है कि जैसे ही जस्टिस नायर की बेटी और बहू ने केरल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की, उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए.

18. इन तीनों ही उदाहरणों में-जो उसी मुद्दे से जुड़े हैं जिसका सामना आज आपकी लॉर्डशिप कर रही हैं-माननीय जजों ने जो रास्ता अपनाया, वह यह था कि न्याय को संदेह और विवाद की किसी भी छाया से ऊपर रहना चाहिए. इन कार्यों से संस्था की गरिमा कम होने के बजाय, न्यायिक नैतिकता के उच्च मानक स्थापित हुए हैं और न्यायपालिका में लोगों का विश्वास और मज़बूत हुआ है.

19. वर्तमान मामले में केवल संदेह ही नहीं, बल्कि ठोस परिस्थितियां हैं जो हितों के टकराव की आशंका को गंभीर बनाती हैं.

20. मेरे अंतःकरण की स्थिति यह है कि अब मैं इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता.

21. गांधीवादी सत्याग्रह की भावना से प्रेरित होकर, मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस मामले की आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा-न स्वयं, न वकील के माध्यम से. मैं इसके कानूनी परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं.

मेरा विश्वास संविधान और न्यायपालिका में बना हुआ - अरविंद केजरीवाल

22. यह निर्णय केवल इस मामले तक सीमित है. अन्य मामलों में, जहां ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी, मैं उपस्थित होता रहूंगा.

23. मुझे मामले से अलग होने के खारिज करने के आदेश को चुनौती देने और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार सुरक्षित है.

24. अंत में, मैं पुनः स्पष्ट करता हूं कि मेरा विश्वास संविधान और न्यायपालिका में बना हुआ है. मेरी आपत्ति केवल इस विशेष मामले की परिस्थितियों को लेकर है.

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25. कृपया इस पत्र को रिकॉर्ड में लिया जाए और न्यायालय आगे जैसा उचित समझे वैसा करे.

केजरीवाल ने कहा कि यह मामला अब केवल उनका निजी मामला नहीं रह गया है, बल्कि देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है. उन्होंने दोहराया कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह कदम न्यायपालिका के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें इसी न्यायपालिका से राहत मिली है और उनका संविधान तथा न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास कायम है.

Published at : 27 Apr 2026 10:17 AM (IST)
Tags :
ARVIND KEJRIWAL DelhI High Court DELHI NEWS DELHI POLITICS
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