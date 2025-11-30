दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्डों के लिए उपचुनाव 2025 में रविवार (30 नवंबर) को वोट डाले गए. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शाम 4 बजे तक 31.13 फीसदी वोटिंग हुई. संगम विहार में सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया. रविवार सुबह 7.30 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे समाप्त हुआ. 26 महिलाओं सहित 51 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है. उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे.

राज्य चुनाव आयोग ने 12 वार्डों में उपचुनाव को लेकर वोटिंग के लिए 143 मतदान केंद्रों पर 580 बूथ बनाए थे. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 13 कंपनियों के साथ कुल 2,320 चुनाव आयोग के कर्मचारी, 580 होमगार्ड और 2,265 अन्य कर्मचारी उपचुनाव कराने में शामिल रहे.

Delhi: In the MCD by-elections for Delhi’s 12 seats, tight security has been deployed at various polling booths, with police officers stationed both inside and outside each booth. pic.twitter.com/XSE11fZKYR — IANS (@ians_india) November 30, 2025

सुबह 11.30 बजे तक कितना फीसदी मतदान?

राज्य चुनाव आयोग ने इससे पहले बताया कि रविवार को 12 वार्डों के लिए एमसीडी उपचुनाव में सुबह 11.30 बजे तक 12.63 प्रतिशत मतदान हुआ. इस दौरान संगम विहार ए वार्ड में सबसे अधिक 19.98 प्रतिशत मतदान हुआ, उसके बाद मुंडकर में 17.02 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सबसे कम मतदान ग्रेटर कैलाश में दर्ज किया गया, जहां 7.16 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया. शालीमार बाग बी वार्ड, जो पहले रेखा गुप्ता के पास था, में 9.44 फीसदी वोटिंग हुई.

CM रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने डाले वोट

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेताओं ने मतदान किया. वेस्ट दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत और द्वारका-बी वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार मनीषा राजपाल सहरावत ने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला. वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को अपने पति मनीष गुप्ता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ शालीमार बाग क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला.

3 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

इस चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसके बाद आप ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान में उतारा. इस साल के शुरुआत में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार बनाई. विधानसभा चुनाव के बाद एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है. 3 दिसंबर को सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा.