दिल्ली में अवैध गोदाम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 223 LPG सिलेंडर बरामद, 2 गिरफ्तार

राजधानी दिल्ली के साउथ (दक्षिण) जिले की पुलिस ने एलपीजी (LPG) सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने राजपुर खुर्द इलाके में चल रहे एक बड़े अवैध गैस गोदाम का भंडाफोड़ करते हुए मौके से 223 सिलेंडर बरामद किए हैं. इस गंभीर मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो घनी आबादी के बीच बिना किसी सुरक्षा इंतजाम और लाइसेंस के इस खतरनाक गोरखधंधे को अंजाम दे रहे थे.

गुप्त सूचना पर स्पेशल स्टाफ की छापेमारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 17 मार्च को साउथ जिले के स्पेशल स्टाफ को एक पुख्ता गुप्त सूचना मिली थी. मुखबिर ने बताया था कि राजपुर खुर्द गांव की 'जनरेटर वाली गली' स्थित एक प्लॉट में भारी संख्या में अवैध रूप से गैस सिलेंडर जमा करके रखे गए हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तुरंत एक विशेष अभियान चलाया और बताए गए प्लॉट पर अचानक छापेमारी की.

छापेमारी में मिला सिलेंडरों का जखीरा

पुलिस की टीम ने जब प्लॉट की तलाशी ली, तो वहां भारी मात्रा में सिलेंडरों का जखीरा रखा हुआ था. पुलिस ने मौके से कुल 223 'इंडेन' (Indane) गैस सिलेंडर बरामद किए, जिनमें शामिल हैं:

16 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर

45 खाली घरेलू गैस सिलेंडर

162 खाली कमर्शियल गैस सिलेंडर

गैस तौलने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन और 8 सेफ्टी कैप्स

रहवासी इलाके में मंडरा रहा था बड़ा खतरा

इतनी भारी मात्रा में ज्वलनशील एलपीजी सिलेंडर बिना किसी आग बुझाने के इंतजाम (Fire Safety) के रखना आसपास रहने वाले लोगों की जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था. मौके से पुलिस ने हितेश राठी और अरविंद कुमार नाम के दो आरोपियों को धर दबोचा. कड़ी पूछताछ में दोनों आरोपी गैस भंडारण का कोई भी वैध लाइसेंस (License) पेश नहीं कर सके.

खाद्य आपूर्ति विभाग ने की जांच, FIR दर्ज

पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई की सूचना मिलते ही 'खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले' (Food Supply and Consumer Affairs) विभाग के अधिकारी और इंडेन गैस कंपनी के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने सभी बरामद सिलेंडरों की बारीकी से जांच और गिनती की.

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है. अब पुलिस इस पूरे सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिलेंडरों की इस अवैध सप्लाई और कालाबाजारी के पीछे और कौन-कौन से लोग शामिल हैं.