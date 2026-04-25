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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: दिल्ली में भीषण लू का कहर जारी, पारा 44°C के पार, रातों में भी तपिश कर रही परेशान

Delhi Weather: दिल्ली में भीषण लू का कहर जारी, पारा 44°C के पार, रातों में भी तपिश कर रही परेशान

Delhi Weather News: दिल्ली में गर्मी का प्रकोप जारी है, कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल से पूर्वी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट आ सकती है.

By : उज्ज्वल कुमार, वरुण भसीन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 Apr 2026 08:23 PM (IST)
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  • दिल्ली में भीषण गर्मी, तापमान 44 डिग्री पार पहुंचा.
  • रातें भी गर्म, न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक.
  • 28 अप्रैल से राहत की उम्मीद.

राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. शनिवार (25 अप्रैल) को लगातार तीसरे दिन लू का असर देखने को मिला. शहर के कई इलाकों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है.

मौसम विभाग के अनुसार शाम 5:30 बजे तक सफदरजंग में 42.8 डिग्री, पालम में 42.5 डिग्री, लोधी रोड में 42.6 डिग्री और अयानगर में 43.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. वहीं उत्तर दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी रही, जहां पारा 44.5 डिग्री तक पहुंच गया. ये सभी तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज्यादा हैं, जो लू की गंभीर स्थिति को दिखाते हैं.

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सिर्फ दिन ही नहीं, रात भी काफी गर्म रही. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री और पालम में 26.8 डिग्री दर्ज हुआ. ये तापमान सामान्य से करीब 2 से 3.5 डिग्री ज्यादा हैं. गर्म हवाओं के चलते लोगों को रात में भी चैन की नींद नहीं मिल पा रही है.

पूरे दिन दिल्ली के किसी भी इलाके में बारिश नहीं हुई. बारिश की कमी और तेज धूप के कारण उमस और बेचैनी और बढ़ गई है. सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं.

कब मिलेगी राहत?

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 27 अप्रैल तक इसी तरह गर्मी बनी रह सकती है. हालांकि 28 अप्रैल से हालात में कुछ सुधार होने की उम्मीद है. बताया जा रहा है कि पूर्व दिशा से चलने वाली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी और लू से राहत मिल सकती है.

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लोगों को सतर्क रहने की सलाह

इस भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे जरूरी काम के बिना घर से बाहर न निकलें. पानी ज्यादा पिएं और धूप से बचने की कोशिश करें. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 25 Apr 2026 08:23 PM (IST)
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