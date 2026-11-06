दिल्लीः धनतेरस से पहले करोल बाग की गफ्फार मार्केट में भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां पहुंचीं

दिल्ली स्थित करोल बाग की गफ्फार मार्केट की चेन वाली गली में पुरी प्लाजा की एक दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है. आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं. दमकलकर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नही चल पाया है.

दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से जानकारी के मुताबिक, करोल बाग के गफ्फार मार्केट स्थित 'चेन वाली गली' के 13 ब्लॉक में, पुरी प्लाजा की एक दुकान में आग लग गई है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कुल 22 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं. इसके अलावा, पानी के अतिरिक्त टैंकर और लाइटिंग का सामान भी घटनास्थल पर भेजा गया है.

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बताया गया कि रात 1:28 बजे पुलिस को आग लगने की PCR कॉल मिली. आग पुरी प्लाजा की दुकान नंबर 13/21 में लगी, जो मोबाइल एक्सेसरीज का कारोबार करती है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ग्राउंड फ्लोर पर रखी मोबाइल बैटरियों से आग लगी और देखते ही देखते चारों मंजिलों तक फैल गई. आग बुझाने के लिए करीब 25 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची. 3 CAT एंबुलेंस और 2 PCR वाहन भी तैनात किए गए.

अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं

हालांकि, इस अग्निकांड में राहत की बात यह है कि अब तक किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है. आग में केवल संपत्ति के नुकसान की सूचना है. शुरुआती आशंका है कि मोबाइल बैटरियों के गर्म होने या ओवरचार्जिंग से आग लगी. आग की असली वजह जानने के लिए फायर विभाग और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जांच करेंगे.

आग लगने के कारणों की जांच शुरू

FSL की टीम इमारत में ज्वलनशील सामग्री की मौजूदगी की जांच करेगी. MCD से इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा की जांच भी कराई जाएगी. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और मौके पर कानून-व्यवस्था सामान्य है. ग़फ़्फ़ार मार्केट में एक दुकान से निकली आग ने एक छोटी बिल्डिंग और आसपास की जगह को चपेट में लिया था. अग्निकांड में लाखों के नुकसान की आशंका है.

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