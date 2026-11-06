Delhi AQI Today: दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ दमघोंटू हवा, रोहिणी-IIT सबसे प्रदूषित

दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह की शुरूआत हल्की ठंड के साथ हुई है और वातारण में हल्का कोहरा छाया हुआ है. हालांकि, सूरज निकलने के साथ ये कोहरा साफ हो जाएगा, लेकिन दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता बना हुआ है. कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. बारिश और तेज हवाओं से आने वाला मौसम में बदलाव से ही स्थिति थोड़ी नियंत्रित हो सकती है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का AQI आज शुक्रवार (6 नवंबर) को सुबह 6 बजे 387, जोकि बहुत खराब श्रेणी में आता है. 25 से अधिक इलाकों में तो ये 400 के पार बना हुआ है.

गुरुवार (5 नवंबर) को शहर का अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री की गिरावट के साथ 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.9 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है. शहर में नमी का स्तर 64 से 100 प्रतिशत के बीच रहा.

आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?

विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार (6 नवंबर) को दिनभर आसमान साफ रहने वाला है और तेज धूप खिलेगी. शहर का अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15-17 डिग्री के बीच रहने वाला है. इस दौरान शहर में उत्तर-पश्चिमी दिशा से 5 से 10 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी, जिससे दिन में नमी का स्तर 30-40 प्रतिशत के आसपास आ सकता है. वहीं, दिन के समय में हल्का कोहरा और धुंध के कारण विजिबिलिटी पर असर पड़ सकता है. विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने वाला है. हालांकि, गुलाबी ठंड के बढ़ने के कारण सुबह और शाम के समय में तापमान में गिरावट की उम्मीद है.

आज कहां कितना है AQI का स्तर?

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली में सबसे अधिक AQI रोहिणी में 473, उसके बाद आईआईटी दिल्ली में AQI 470, पंजाबी बाग में 464, जहांगीरपुरी में AQI 460, डीटीयू में AQI 454, आरके पुरम में AQI 438, विवेक विहार में 437, नरेला में 436 और सोनिया विहार में 435 है. इसके अलावा अलीपुर, बवाना, ओखला फेज-2, सीरीफोर्ट, नॉर्थ कैंपस (डीयू), आईटीओ, डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पटपड़गंज, पूसा, द्वारका सेक्टर-8, नजफगढ़, मंदिर मार्ग, बुराड़ी क्रॉसिंग, जेएनयू, सीआरआरआई मथुरा रोड, एनआईएच नरेला और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जैसे सभी इलाकों में AQI का स्तर 400 के पार है, जोकि गंभीर श्रेणी में आता है.

पिछले 24 घंटों में तापमान में बदलाव नहीं

सुबह के समय दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा देखने को मिला जो धूप खिलने के साथ छट गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है. इस दौरान राजधानी में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27-30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिमी हवाएं चलीं.