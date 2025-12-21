हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में GRAP-4 लागू होने से दिहाड़ी मजदूर बेरोजगारी और भूख से परेशान, सरकार से की ये अपील

दिल्ली में GRAP-4 लागू होने से दिहाड़ी मजदूर बेरोजगारी और भूख से परेशान, सरकार से की ये अपील

Delhi News: दिल्ली में GRAP-4 लागू होने के बाद दिहाड़ी मजदूरों का रोज़गार ठप हो गया है, वे भूख और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 21 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण जहरीली हो चुकी हवा से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो चुका है. हालात दिन पर दिन और भी खराब होते जा रहे हैं. सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए तमाम कवायदें कर रही हैं लेकिन वह अब तक कारगर साबित होते नहीं दिख रहे हैं. प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश में सरकार ने GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी है. जिसके लागू होते ही सभी निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं. जिसका सीधा असर उन हजारों दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा है, जिनकी रोज़ी-रोटी ईंट, सीमेंट और कुदाल से चलती थी.

GRAP-4 लागू होते ही मजदूरों पर टूटी बेरोजगारी की मार

दिल्ली के नाकों पर खड़े ये मजदूर आज काम नहीं, सिर्फ़ उम्मीद और मायूसी लेकर लौट रहे हैं. हालांकि, सरकार ने पंजीकृत मजदूरों के लिए सहायता की घोषणा की है, लेकिन सवाल उन लाखों का है जो सिस्टम से बाहर रह गए हैं. हर तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य पर रोक लगा दी गई है. इसका सबसे बड़ा खामियाजा दिहाडी पर काम करने वाले मजदूर भुगत रहे हैं. रोज़ कमाकर खाने वाले ये लोग अचानक पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं. न काम है, न आमदनी और न ही भविष्य की कोई स्पष्ट राह दिख रही है.

पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मजदूरों की दुर्दशा

सरकार ने पंजीकृत मजदूरों को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है और अधिकारियों द्वारा इस पर अमल भी किया जा रहा है. लेकिन दिल्ली में लाखों की संख्या में ऐसे मजदूर हैं जो पंजीकृत नहीं हैं. इन्हें न तो प्रक्रिया की जानकारी है और न ही कोई मार्गदर्शन मिला. ऐसे में ये मजदूर खुद को पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. जिनसे बात कर उनकी वास्तविक स्थिति की जानकारी लेने ABP लाइव की टीम दिल्ली की विभिन्न चौक-चौराहों पर पहुंची. जहां उनके विषम हालातों में होने का पता चला.

रोजमर्रा की कठिनाइयों और मजदूरों की अपील

एबीपी लाइव की टीम जब वेस्ट दिल्ली के उत्तम नगर, विकासपुरी और पीपल चौक के नाकों पर पहुंच कर मजदूरों से बात की तो मजदूरों ने बताया कि वे पिछले एक महीने से रोज़ सुबह नाके पर आते हैं कि शायद कोई काम मिल जाए. लेकिन सैकड़ों लोगों की भीड़ को रोज ही सबको खाली हाथ लौटना पड़ता है. उम्मीद हर सुबह जन्म लेती है और शाम तक दम तोड़ देती है.

उत्तर प्रदेश के महोबा से आए मजदूर स्वरूप और छोटेलाल ने बताया कि वे पिछले पांच साल से दिल्ली में मजदूरी कर परिवार का पेट पाल रहे थे. लेकिन पिछले डेढ़ महीने से काम अनियमित हो गया है. बीते एक हफ्ते से तो बिल्कुल काम नहीं मिल रहा. जो पैसे परिवार को भेजने थे, वही अब खुद के खाने में खर्च करने पड़ रहे हैं.

हमीरपुर के रहने वाले युवा विक्की ने बताया कि वह कम पढ़ा-लिखा है और मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता. निर्माण कार्य बंद होने से वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया है. खाने के लिए पैसे नहीं हैं. मंदिर, गुरुद्वारे और कभी-कभी लगने वाले लंगर से ही पेट भर पाता है. कई दिन ऐसे भी गुजरते हैं जब खाली पेट सिर्फ़ पानी पीकर सोना पड़ता है. उत्तर प्रदेश के बदायूं से आए विक्की और उंसके भाई सहवाग ने बताया कि वे कुछ महीने पहले दिल्ली आए थे. शुरुआत में काम ठीक चल रहा था. लेकिन अब रोज़ सुबह पांच बजे नाके पर आने के बाद घंटों इंतजार और फिर निराश होकर कमरे पर लौटना उनकी दिनचर्या बन गई है. दसवीं पास होने बावजूद उन्हें कोई और काम नहीं मिल रहा.

बिहार के भागलपुर और मोतिहारी से आए राजमिस्त्री संतोष कुमार शाह और तस्लीम ने बताया कि वे पंजीकृत मजदूर थे. लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन दो महीने पहले खत्म हो गया था और वे रिन्युअल नहीं करा पाए. कॉल आने के बावजूद अनपढ़ होने के कारण वे बात समझ नहीं सके. आज हालात बिगड़े तो अपनी इसी चूक का गहरा पछतावा हो रहा है. इन नाकों पर खड़े मजदूर केवल कंस्ट्रक्शन जैसे काम ही कर सकते हैं. मॉल या दुकानों में इन्हें काम मिलना लगभग असंभव है. प्रदूषण के चलते सारे काम बंद हैं. उधार लेने की गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि उनके साथी मजदूर भी बेरोजगार हैं और सभी खाली हाथ हैं.

इन मजदूरों की एक ही मांग है कि सरकार गैर-पंजीकृत मजदूरों के बारे में भी सोचे. उन्हें नहीं पता कि पंजीकरण कहां और कैसे कराना है. राजधानी दिल्ली में लाखों ऐसे मजदूर हैं जो सिस्टम की जानकारी के अभाव में सहायता से वंचित रह जाते हैं. इनकी अपील है कि सरकार इन्हें भी पंजीकृत मजदूरों की तरह सहायता राशि दे, ताकि कम से कम वे और उनका परिवार भूखे न सोए.

और पढ़ें
Published at : 21 Dec 2025 11:24 AM (IST)
Tags :
Delhi Government GRAP 4 DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | BJP | PM Modi | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
संसद सत्र छोड़ George Soros से मिलने Germany चले गए Rahul Gandhi, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
Imran Khan और उनकी पत्नी Bushra Bibi को Pakistan में दूसरे केस में मिली 17 साल की सजा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
World Saree Day 2025: दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
रिलेशनशिप
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget