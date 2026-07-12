दिल्ली-NCR में गर्मी और उमस से कब मिलेगी राहत? बारिश को लेकर IMD का आया ये अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिन गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार नहीं हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 जुलाई को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिनके झोंके 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.

14 और 15 जुलाई को बारिश और बिजली गिरने की संभावना

14 और 15 जुलाई को दोपहर और शाम के समय हल्की बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है, लेकिन 15 जुलाई को तापमान 39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे उमस बनी रहेगी.

आंशिक रूप से बादल छाए रहने का भी अनुमान

मौसम विभाग ने रविवार (12 जुलाई) को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहने का भी अनुमान लगाया है. अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 64 फीसदी दर्ज की गई.

जुलाई के पहले 10 दिनों में दिल्ली में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज

आईएमडी के मुताबिक जुलाई के पहले 10 दिनों में दिल्ली में सामान्य से काफी अधिक वर्षा दर्ज की गई. इस साल मानसून ने दिल्ली में अपने सामान्य आगमन की तारीख 27 जून के मुकाबले दो जुलाई को दस्तक दी. दिल्ली के आधार मौसम केंद्र सफदरजंग में इस अवधि के लिए सामान्य औसत वर्षा (एलपीए) 52.6 मिलीमीटर के मुकाबले 132.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से लगभग 151 प्रतिशत अधिक है.

दिल्ली में AQI का स्तर खराब

इस बीच, दिल्ली की वायु गुणवत्ता रविवार सुबह नौ बजे ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 235 दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को एक्यूआई 140 था और वायु गुणवत्ता ‘मध्यम’ श्रेणी में थी. एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट

वहीं, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है.

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