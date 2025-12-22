दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने नकली दवाओं और फर्जी कॉस्मेटिक उत्पादों के नेटवर्क का भंडाफोड किया है. दिल्ली पुलिस ने नकली दवाओं के लिए रैपर और डिब्बे छापने वाली एक सक्रिय प्रिंटिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है. यह कार्रवाई संगठित फर्जी दवा और कॉस्मेटिक सप्लाई चेन को तोड़ने की दिशा में अहम मानी जा रही है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में पहले ही तीन आरोपी श्रीराम, गौरव भगत और प्रमोद कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया जा चुका था जो नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री में शामिल थे. आगे की जांच में यह सामने आया कि इन नकली दवाओं और कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए पैकेजिंग सामग्री एक अलग प्रिंटिंग यूनिट से सप्लाई की जा रही थी.

दिल्ली पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस पर मार छापा

दिल्ली पुलिस ने जांच के आधार पर राम रोड दिल्ली स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस पर छापा मारा. यहां से स्किन शाइन नाम की नकली क्रीम के रैपर छापने में इस्तेमाल होने वाले दो डाई फ्रेम भी बरामद किए गए. इस छापेमारी के दौरान दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों में अनिल सिंह रावत शामिल है जो बुराड़ी का रहने वाला है और राम रोड पर प्रिंटिंग प्रेस चला रहा था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक यही यूनिट नकली दवाओं के लिए रैपिंग बॉक्स छापकर सह-आरोपी श्रीराम को सप्लाई करती थी. वहीं दूसरा आरोपी राहुल अग्रवाल है जो नांगली मोर का निवासी है. वह श्रीराम के निर्देश पर इसी प्रिंटिंग प्रेस से नकली दवाओं के लिए पैकेजिंग का ऑर्डर देता था.

दिल्ली पुलिस की मामले में जांच जारी

दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. जांच टीम अब कच्चे माल की सप्लाई, वितरण नेटवर्क और अन्य जुड़े लोगों की तलाश कर रही है, ताकि पूरे गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके.