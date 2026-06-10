दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के चर्चित डकैती मामले में वांटेड तीन अंतरराज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है..आरोपियों पर राजस्थान पुलिस ने कुल 75 हजार का इनाम घोषित कर रखा था. गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से तीन अवैध पिस्टल, छह जिंदा कारतूस और एक चोरी की स्कूटी बरामद की गई है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहदरा निवासी गुलशन सिंह,गाजियाबाद निवासी संजीव उर्फ सौरव उर्फ धुराव और शाहदरा निवासी संजय उर्फ रोहित के रूप में हुई है. तीनों राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में दर्ज एक डकैती के मामले में फरार चल रहे थे.

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क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना पर बिछाया जाल

क्राइम ब्रांच की एंटी गैंगस्टर स्क्वॉड को सूचना मिली थी कि राजस्थान पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहे आरोपी शाहदरा के मानसरोवर पार्क इलाके में आने वाले हैं... इसके बाद टीम ने छापेमारी कर पहले गुलशन सिंह और फिर उसके साथी संजीव को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने हथियार द्वारका के छावला इलाके में एक स्कूटी में छिपाकर रखे हैं.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी की तलाशी ली, जहां से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए. बाद में पुलिस रिमांड के दौरान तीसरे आरोपी संजय उर्फ रोहित को भी नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से भी एक देसी पिस्टल और कारतूस बरामद हुए.

पुलिस बनकर कारोबारी के घर में घुसे थे आरोपी

पुलिस के मुताबिक18 अक्टूबर 2025 की रात श्रीगंगानगर के एक कारोबारी गुरचरण सिंह के घर 5-6 हथियारबंद बदमाश पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंचे थे... वे लाल बत्ती लगी पुलिस जिप्सी में आए थे...आरोपियों ने परिवार को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर घर में लूटपाट शुरू कर दी थी...इसी दौरान कारोबारी किसी तरह छत पर पहुंच गया और शोर मचा दिया.. आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे तो बदमाश मोबाइल फोन और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए थे.. इस मामले में राजस्थान के केशरीसिंहपुरा थाने में डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था..

जेल में हुई थी गैंग की दोस्ती

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी गुलशन सिंह साल 2020 के एक हत्या के मामले में जेल गया था. जेल में उसकी मुलाकात बलजिंदर उर्फ बाबाजी से हुई. रिहा होने के बाद दोनों ने मिलकर राजस्थान में डकैती की साजिश रची. आरोप है कि गुलशन ने अपने साथियों को हथियार उपलब्ध कराए और फिर सभी ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

कई मामलों में शामिल रहे हैं आरोपी

गुलशन सिंह पहले से हत्या और आर्म्स एक्ट के मामलों में आरोपी रह चुका है...वहीं तीनों आरोपी राजस्थान की डकैती और दिल्ली में चोरी की स्कूटी के मामले में भी वांटेड थे..दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से अन्य राज्यों में हुई आपराधिक वारदातों के बारे में भी महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है.

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