दिल्ली में गौ-सेवा का नया अध्याय, सीएम रेखा ने गौशालाओं को दिए लीज एक्सटेंशन प्रमाणपत्र

Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में गौमाता की सेवा और संरक्षण के संकल्प के लिए एक अहम कदम उठाए. इस अवसर पर दिल्ली की विभिन्न गौशालाओं को लीज एक्सटेंशन समझौते के प्रमाणपत्र प्रदान दिए गए. साथ ही, गौशालाओं में बायोगैस इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर्थिक राशि देने की घोषणा की.

इस योजना के तहत, पहले चरण में 10 आधुनिक गौशालाओं पर फोकस रखा गया है. यह योजना गौ संरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देगी, जरूरतमंद गौमाता और आवारा पशुओं की सेवा, उनकी बेहतर देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा.

बायोगैस और स्वच्छता से जुड़े फायदे

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "यह कदम हमारी सांस्कृतिक चेतना और करुणा का विस्तार है. क्योंकि गौमाता सिर्फ हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है बल्कि यह समाज के लिए ऊर्जा और स्वच्छता का स्त्रोत हैं." उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत गोबर का उपयोग करके बायोगैस (बायो-सीएनजी) और जैविक खाद बनाना है. इससे न केवल बिजली और गर्मी जैसी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी. साथ ही, यह पहल गौशालाओं को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने में भी मदद करेगी.

योजना का विस्तार और भविष्य

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस योजना का उद्देश्य केवल 10 गौशालाओं तक सीमित नहीं रहेगा. धीरे-धीरे इस योजना को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए 40 गौशालाओं तक पहुंचाया जाएगा. सभी गौशालाओं में आधुनिक सुविधाएं, गोबर से ऊर्जा और स्वच्छता व ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी.

मुख्यमंत्री की इस पहल से न सिर्फ गौमाता की भलाई होगी, बल्कि इससे किसानों और स्थानीय लोगों को भी इससे फायदा होगा. साथ ही शहर में स्वच्छता भी बढ़ेगी. यह पहल न केवल पर्यावरण को स्वच्छ रखेगी, बल्कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर भी बनाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह कदम दिल्ली की सांस्कृतिक चेतना और करुणा के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जो सीधे तौर पर डेयरी उत्पादों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के विजन से जुड़ा है.