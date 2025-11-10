हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों के संपर्क में जम्मू कश्मीर पुलिस, क्या है कोई कनेक्शन?

दिल्ली में धमाके के बाद जांच एजेंसियों के संपर्क में जम्मू कश्मीर पुलिस, क्या है कोई कनेक्शन?

Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच जम्मू-कश्मीर तक फैली है. पुलिस दिल्ली की एजेंसियों के साथ संपर्क में है, हालांकि अभी तक कोई सीधा संबंध नहीं मिला है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Nov 2025 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) को शाम हुए भीषण धमाके की जांच का दायरा जम्मू-कश्मीर तक पहुंच गया है. जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने पुष्टि की है कि वे इस मामले को लेकर दिल्ली की जांच एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं.

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब तक इस विस्फोट का जम्मू-कश्मीर से कोई सीधा कनेक्शन या लिंक नहीं मिला है, लेकिन जांच सक्रिय रूप से जारी है.

सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई हैं अलर्ट पर

सोमवार शाम को हुए इस विनाशकारी विस्फोट के बाद से ही देश की सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी (इंटेलिजेंस) सक्रिय रूप से साझा की जा रही है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस अपने स्तर पर भी इनपुट्स की जांच कर रही है और अपने डेटाबेस को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हाल ही में कोई संदिग्ध गतिविधि या 'चैटर' इंटरसेप्ट किया गया था, जो इस हमले से जुड़ा हो सकता है.

जम्मू-कश्मीर से नहीं मिला है कोई सीधा लिंक या सुराग 

अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "हम दिल्ली में अपने समकक्षों के साथ लगातार संपर्क में हैं. यह एक मानक प्रक्रिया है, खासकर जब घटना की प्रकृति ऐसी हो. लेकिन, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस जांच में अभी तक जम्मू-कश्मीर से कोई सीधा लिंक या सुराग नहीं मिला है."

उन्होंने जोर दिया कि जांच अभी बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

कई गाड़ियों और इमारतों को हुआ भारी नुकसान पहुंचा

गौरतलब है कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में एक इको वैन में हुए शक्तिशाली IED ब्लास्ट (माना जा रहा है) में 8 लोगों की मौत हो गई थी और 12 से अधिक लोग घायल हो गए थे. धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा था.

जम्मू-कश्मीर पुलिस का यह बयान तब आया है, जब जांच एजेंसियां इस आतंकी हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए हर संभावित एंगल की जांच कर रही हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दिल्ली को जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है.

Published at : 10 Nov 2025 10:43 PM (IST)
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget