हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: नामी पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा, 'अगर प्यार नहीं...'

दिल्ली: नामी पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा, 'अगर प्यार नहीं...'

Deepti Chaurasia Commits Suicide: दीप्ति की शादी साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से हुई थी. दोनों के एक 14 साल का लड़का है. सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Nov 2025 12:54 PM (IST)
कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार (25 नवंबर) को खुदकुशी कर ली. मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है. हालांकि इस नोट में उन्होंने प्यार और भरोसे का जिक्र किया है.

जानकारी के मुताबिक दीप्ति की शादी साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से हुई थी. दोनों के एक 14 साल का लड़का है. सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाया है. नोट में प्यार भरोसे की बातें लिखी हुई है कि अगर प्यार नहीं भरोसा नहीं किसी रिश्ते में तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है.

दीप्ति ने चुन्नी से लटक कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. वहीं आज सफदरजंग हॉस्पिटल में दीप्ति का पोस्टमार्टम होगा. डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Published at : 26 Nov 2025 12:49 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
H-1B Visa:अमेरिकी अर्थशास्त्री ने H-1B वीजा पर धोखे की बात कहकर मचाया बवाल, बोले- 85 हजार लिमिट, भारत को मिले 2 लाख से ज्यादा
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
ट्रेन में केवल हलाल मीट परोसे जाने को लेकर एक्शन- NHRC ने रेलवे को जारी किया नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब
'मुझे आज भी रात को...', 26/11 मुंबई आतंकी हमले के 17 साल पूरे होने पर चश्मदीद ने सुनाई आपबीती
H-1B Visa:अमेरिकी अर्थशास्त्री ने H-1B वीजा पर धोखे की बात कहकर मचाया बवाल, बोले- 85 हजार लिमिट, भारत को मिले 2 लाख से ज्यादा
T20 World Cup: 30 दिन, 55 मैच और एक नया चैंपियन, जानिए टी-20 विश्वकप शेड्यूल की 5 सबसे अहम बातें
सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा, बोलीं- काश कोई सहारा होता
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
Mumbai 26/11 Attack: जब कसाब ने पुलिस वैन में कर दिया था पेशाब, पूरी पैंट हो गई थी गीली, जानें पूरा किस्सा
IBPS Clerk Prelims Scorecard: आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा स्कोरकार्ड जारी, यहां जानें रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
