कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार (25 नवंबर) को खुदकुशी कर ली. मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने किसी पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है. हालांकि इस नोट में उन्होंने प्यार और भरोसे का जिक्र किया है.

जानकारी के मुताबिक दीप्ति की शादी साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से हुई थी. दोनों के एक 14 साल का लड़का है. सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाया है. नोट में प्यार भरोसे की बातें लिखी हुई है कि अगर प्यार नहीं भरोसा नहीं किसी रिश्ते में तो फिर रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है.

दीप्ति ने चुन्नी से लटक कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली. वहीं आज सफदरजंग हॉस्पिटल में दीप्ति का पोस्टमार्टम होगा. डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम. पुलिस मामले की जांच कर रही है.