दिल्ली बीजेपी को आज (29 सितंबर) अपना नया और आधुनिक प्रदेश कार्यालय मिल गया है. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित इस नव-निर्मित भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने किया.

लंबे समय से प्रतीक्षित यह भवन राजधानी में बीजेपी संगठन के लिए नई ऊर्जा और मजबूती का प्रतीक माना जा रहा है. इस अवसर पर हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे और इसे बीजेपी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया जा रहा है.

दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने इस नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी रही. हवन, पूजन और औपचारिक उद्घाटन के साथ इसे शुभारंभ किया गया. वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि यह भवन केवल कार्यालय नहीं बल्कि पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम और समर्पण का केंद्र होगा.

क्यों बोले बीजेपी के नेता?

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि इतने सालों बाद आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश इकाई को उसका घर मिल गया है... दिल्ली में भी अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है.' इस नए कार्यालय के लोकार्पण को उन्होंने पूरे संगठन के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया और सभी को बधाई दी.

वहीं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इसे कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत बताया और कहा कि आज बहुत शुभ दिन है. दिल्ली के बीजेपी कार्यालय का पूजन हुआ है और शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. उनका मानना है कि यह कार्यालय संगठन को और मजबूत करेगा.

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह बीजेपी दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि उन्हें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इतना अच्छा कार्यालय दिया. उन्होंने बताया कि हजारों कार्यकर्ता इसमें शामिल होकर प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे. इस अवसर को बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए उन्होंने कहा कि नया कार्यालय कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाएगा और संगठन को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा.