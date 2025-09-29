दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, काला जठेड़ी गैंग के बदमाश रोहित और हथियार सप्लायर सहित 6 गिरफ्तार

दिल्ली एनसीआर में खौफ फैलाने वाले कुख्यात काला जठेड़ी गैंग पर दिल्ली पुलिस ने अहम कार्रवाई की है. दिल्ली पुलिस ने गैंग के कुख्यात बदमाश रोहित उर्फ बच्ची समेत छह लोगों को अरेस्ट कर लिया. दिल्ली पुलिस को इनके पास से कई आधुनिक पिस्तौल और बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

दिल्ली पुलिस से यह कार्रवाई उस समय हुई, जब क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि सहदेव उर्फ देव जो अलीगढ़ से हथियार लाकर दिल्ली और हरियाणा के गैंगस्टरों को सप्लाई करता था, वह दिल्ली में मौजूद है. पुलिस टीम ने उसे प्रताप विहार से धर दबोचा. उसकी गिरफ्तारी से मिले सुराग बेहद अहम साबित हुए.

ऑटोमैटिक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद

आरोपी सहदेव ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से काला जठेड़ी गैंग के लिए हथियार सप्लाई कर रहा था. उसी की निशानदेही पर पुलिस ने साहिल को पकड़ा और उससे भी पिस्टल और कारतूस बरामद किए.

पुलिस ने इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर 14 सितंबर को नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित उर्फ बच्ची और उसके तीन साथियों-सतनारायण, राज राहुल और रविंदर उर्फ ढिल्लू को प्लान बनाकर गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से कई ऑटोमैटिक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए.

कुख्यात बदमाश रोहित का आपराधिक इतिहास

दिल्ली पुलिस के मुताबिक रोहित उर्फ बच्ची का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है. वह कुख्यात बदमाश संदीप उर्फ काला जठेड़ी का भतीजा और भरोसेमंद गुर्गा माना जाता है. उस पर हत्या, लूट और पुलिस अफसर पर जानलेवा हमले जैसे आठ बड़े केस दर्ज हैं.

रोहित अक्सर सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालकर अपने गैंग का खौफ फैलाता था और अवैध शराब वसूलने के रैकेट से जुड़ा हुआ था. दिल्ली पुलिस अब गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ करने में लगी हुई है. पुलिस पूछताछ के दौरान यह पता लगा रही है कि उनके साथ और कितने लोग शामिल थे. वहीं, दिल्ली पुलिस के जरिए आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं.