हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कोई परेशानी न हो इसलिए जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कोई परेशानी न हो इसलिए जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory: मेट्रो निर्माण के चलते 23 फरवरी से पंडित पंत मार्ग का एक हिस्सा बंद रहेगा. पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया है और लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है.

By : आईएएनएस | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को जानकारी दी है कि मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के मद्देनजर पंडित पंत मार्ग का एक हिस्सा 23 फरवरी से आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा. यह बंदी जीआरजी सर्कल से पीएम सर्कल के बीच लागू होगी.

लोगों से अनुरोध है कि इस दौरान सड़क पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें. 

पंडित पंत मार्ग के बजाय इस रास्ते का करें इस्तेमाल

पंडित पंत मार्ग बंद होने के कारण ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है. गोल डाकघर से पंडित पंत मार्ग की ओर आने वाली गाड़ियों को सलाह दी गई है कि वे चर्च रोड की ओर जाने के लिए डॉ. बिशंबर दास मार्ग और गुरुद्वारा रकाबगंज रोड का इस्तेमाल करें.

वहीं, चर्च रोड से पंडित पंत मार्ग की ओर जाने वाली गाड़ियों को गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, तालकटोरा रोड और चर्च लेन का उपयोग करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए गए रास्तों में संसद मार्ग, पटेल चौक गोल चक्कर, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बिशंबर दास रोड, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड और महादेव रोड शामिल किए हैं.

ट्रैफिक जाम में फंसने की आशंका

साथ ही, यात्रियों से आग्रह किया गया है कि यदि संभव हो तो इन सड़कों से बचें या बाईपास करें. इसके अलावा, जो लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय रखने और सावधानीपूर्वक योजना बनाने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है और जनता के सहयोग से इसे कम किया जा सकता है.

दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, ट्रैफिक संबंधी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है.

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

अधिकारियों ने बताया कि यह बंदी और डायवर्जन अस्थायी है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पंडित पंत मार्ग को पुनः सामान्य रूप से खोला जाएगा. इस दौरान सुरक्षित और सतर्क यात्रा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों और यात्रियों से समझदारी और सहयोग की अपील की है, ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित ढंग से पूरा हो और ट्रैफिक प्रभावित न हो.

इस निर्देश से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में मेट्रो निर्माण के कारण ट्रैफिक व्यवस्थाओं में बदलाव हुए हैं और लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी होगी.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
DMRC DMRC  DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कोई परेशानी न हो इसलिए जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कोई परेशानी न हो इसलिए जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
दिल्ली NCR
AI समिट हंगामा: 5 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली कोर्ट का आदेश
AI समिट हंगामा: 5 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली कोर्ट का आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सीएम जनसुनवाई' ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण
दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सीएम जनसुनवाई' ऐप किया लॉन्च, 15 दिन में शिकायतों का होगा निस्तारण
Advertisement

वीडियोज

Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
बिहार
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
लाइफस्टाइल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget