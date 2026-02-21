23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कोई परेशानी न हो इसलिए जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
Delhi Traffic Advisory: मेट्रो निर्माण के चलते 23 फरवरी से पंडित पंत मार्ग का एक हिस्सा बंद रहेगा. पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का सुझाव दिया है और लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता को जानकारी दी है कि मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य के मद्देनजर पंडित पंत मार्ग का एक हिस्सा 23 फरवरी से आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा. यह बंदी जीआरजी सर्कल से पीएम सर्कल के बीच लागू होगी.
लोगों से अनुरोध है कि इस दौरान सड़क पर यात्रा करते समय सावधानी बरतें और सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करें.
पंडित पंत मार्ग के बजाय इस रास्ते का करें इस्तेमाल
पंडित पंत मार्ग बंद होने के कारण ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई है. गोल डाकघर से पंडित पंत मार्ग की ओर आने वाली गाड़ियों को सलाह दी गई है कि वे चर्च रोड की ओर जाने के लिए डॉ. बिशंबर दास मार्ग और गुरुद्वारा रकाबगंज रोड का इस्तेमाल करें.
वहीं, चर्च रोड से पंडित पंत मार्ग की ओर जाने वाली गाड़ियों को गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, तालकटोरा रोड और चर्च लेन का उपयोग करने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने सुझाए गए रास्तों में संसद मार्ग, पटेल चौक गोल चक्कर, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बिशंबर दास रोड, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड और महादेव रोड शामिल किए हैं.
ट्रैफिक जाम में फंसने की आशंका
साथ ही, यात्रियों से आग्रह किया गया है कि यदि संभव हो तो इन सड़कों से बचें या बाईपास करें. इसके अलावा, जो लोग आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय रखने और सावधानीपूर्वक योजना बनाने की सलाह दी गई है. ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा है कि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है और जनता के सहयोग से इसे कम किया जा सकता है.
दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा, ट्रैफिक संबंधी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है.
लोगों से सावधानी बरतने की अपील
अधिकारियों ने बताया कि यह बंदी और डायवर्जन अस्थायी है और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पंडित पंत मार्ग को पुनः सामान्य रूप से खोला जाएगा. इस दौरान सुरक्षित और सतर्क यात्रा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों और यात्रियों से समझदारी और सहयोग की अपील की है, ताकि निर्माण कार्य सुरक्षित ढंग से पूरा हो और ट्रैफिक प्रभावित न हो.
इस निर्देश से यह स्पष्ट है कि दिल्ली में मेट्रो निर्माण के कारण ट्रैफिक व्यवस्थाओं में बदलाव हुए हैं और लोगों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी होगी.
