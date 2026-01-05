दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बढ़ गई है. प्रदूषण के मुद्दे पर आप ने जहां प्रदर्शन किया वहीं सीएम रेखा गुप्ता सार्थक बातचीत की पहल की.

दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व सीएम आतिशी की मौजूदगी में विधायकों ने प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया. इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि 4 महीने से दिल्ली के लोगों का प्रदूषण का हाल खराब है. हमलोग बीजेपी सरकार को प्रदूषण को लेकर एक्सपोज करने के लिये आये हैं.

विधानसभा सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता क्या बोलीं?

वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और मैं अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहां पर होनी चाहिए सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वह पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधायक और चर्चाएं यहां होगी.

दिल्ली में रेबीज को लेकर बड़ा कदम, अब हर मामले की होगी रिपोर्टिंग, सरकार का सख्त आदेश

सीएम ने कहा कि विशेष रूप से मैं यह समझती हूं कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पर आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें दिल्ली के भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसका एक-एक क्षण हम लोग दिल्ली के हित में उपयोग करें .