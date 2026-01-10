दिल्ली: विधानसभा से MCD तक आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ जब आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा पर फर्जी वीडियो बनाकर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगाया. आप ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद तीन आप विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया.

आप का आरोप है कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता से जुड़े असली मुद्दों पर चर्चा से भागने के लिए जानबूझकर एक फर्जी वीडियो का सहारा लिया, जिसमें सिख धर्म के पवित्र गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम घसीटा गया. गंदा पानी, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, यमुना की बदहाली और प्रदूषण से हो रही मौतों जैसे सवालों से ध्यान हटाने के लिए यह कदम उठाया गया.

तीन आप विधायक मार्शल आउट

जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस साजिश का विरोध किया और फर्जी वीडियो को तुरंत हटाने और माफी की मांग की, तो सत्ता पक्ष ने लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का रास्ता चुना. आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह को मार्शल आउट कर सदन से बाहर निकाल दिया गया.

संजीव झा ने लगाया आरोप

आप विधायक संजीव झा ने साफ कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की ताकि जनता के मुद्दों पर बहस न हो सके. आम आदमी पार्टी की मांग है कि फर्जी वीडियो के लिए मंत्री कपिल मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी धर्म और आस्था का अपमान करने की हिम्मत न कर सके.

विधानसभा के बाहर भी आप विधायकों ने गांधी मूर्ति पर शांतिपूर्ण धरना देकर यह संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी न झुकेगी, न बिकेगी. दिल्ली की सड़कों से लेकर सदन तक, आप जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी.

MCD में भी जोरदार विरोध

इसी कड़ी में दिल्ली MCD में भी आप पार्षदों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. MCD हाउस में आप पार्षदों ने हल्ला बोलते हुए कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की. आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी स्पष्ट कहा कि बीजेपी की गंदी राजनीति अब हर हद पार कर चुकी है.

"सत्ता बचाने के लिए गुरु साहिबों को निशाना"

उन्होंने कहा कि सत्ता बचाने के लिए गुरु साहिबों तक को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी. दिल्ली विधानसभा से लेकर MCD हाउस तक, आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि सिख गुरुओं के सम्मान और जनता के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा. तानाशाही के खिलाफ, आस्था के सम्मान के लिए और दिल्ली की जनता के हक में आप की लड़ाई और तेज होगी.