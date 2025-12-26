दिल्ली मेट्रो होगी अपग्रेड, जल्द ही जोड़े जाएंगे लग्जरी कोच, किराए को लेकर क्या है अपडेट?

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए अब मेट्रो सेवा को नए अंदाज में अपग्रेड करने की तैयारी है. केंद्र सरकार ने मेट्रो को ज्यादा आरामदायक और आकर्षक बनाने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता घटाई जा सके. दिल्ली मेट्रो की छह बोगियों वाली ट्रेनों में जल्द ही लग्जरी कोच जोड़े जाएंगे.

इन कोचों में यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑफिस कैबिन जैसी आरामदायक सीटिंग का अनुभव मिलेगा. हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को सामान्य किराए से अतिरिक्त शुल्क देना होगा. शुल्क की राशि फिलहाल तय नहीं की गई है. सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त आय का उपयोग मेट्रो में आम यात्रियों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने में किया जाएगा.

प्रदूषण और ट्रैफिक घटाने की दोहरी कोशिश

केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने लाजपत नगर के नेहरू नगर में आयोजित जनसभा के दौरान इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मेट्रो को अधिक सुविधाजनक बनाने से लोग निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन की ओर आकर्षित होंगे. इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या घटेगी, धुएं में कमी आएगी और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण आसान होगा.

मेट्रो की भूमिका और विस्तार की रफ्तार

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली मेट्रो का रोजाना करीब 35 लाख लोग उपयोग करते हैं और प्रतिदिन लगभग 65 लाख यात्राएं होती हैं. उन्होंने कहा कि यदि मेट्रो जैसी सुविधा न होती तो आज दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर होती.

उनके अनुसार राजधानी पिछले दो दशकों से कई शहरी समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें सड़क, परिवहन और कचरा प्रबंधन जैसी चुनौतियां शामिल हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए शहरी विकास मंत्रालय हर महीने दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर रहा है.

मेट्रो नेटवर्क में भारत की वैश्विक छलांग

वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में 400 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो नेटवर्क संचालित हो रहा है. सरकार का दावा है कि जल्द ही एक ही स्थान पर सबसे लंबी मेट्रो लाइनों के मामले में दिल्ली शिकागो को पीछे छोड़ देगी.

देशभर में कुल 1100 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू है, जबकि 800 किलोमीटर का निर्माण कार्य जारी है. इनमें से 400 किलोमीटर लाइन पूरी होते ही भारत एक ही देश में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा.