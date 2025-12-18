Delhi AQI Pollution Live: दिल्ली में प्रदूषण और चालान का 'कॉम्बो', सांसों पर संकट के बीच ढीली हो रही जनता की जेब, जानें- अभी कहां कितना AQI?
AQI Delhi Air Pollution Live: दिल्ली-NCR में घना कोहरा छाया है, दृश्यता कम होने से यातायात बाधित है. पालम में दृश्यता 150 मीटर तक गिरी. प्रदूषण नियंत्रण के लिए गैर-BS-6 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी है.
दिल्ली-NCR के बड़े हिस्से में गुरुवार (18 दिसंबर) की सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है. इसके चलते सामान्य आवाजाही बाधित है. IMD के मुताबिक, सुबह 6.00 बजे दिल्ली में कोहरा छाया रहा. पालम एयरपोर्ट पर दृश्यता तेजी से गिरकर 150 मीटर तक रह गई, जबकि सफदरजंग हवाई अड्डे पर दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई, जो पूरे क्षेत्र में खराब स्थिति का संकेत देता है.
घने कोहरे के कारण कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ. दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर वाहन धीमी गति से चलते दिखे. कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी जिसके कारण सुबह यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई. अधिकारियों ने कहा कि सर्दी बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा छाया रहने का अनुमान है.
गैर BS-6 वाहनों के प्रवेश पर रोक
दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत गुरुवार (18 दिसंबर) से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर बीएस-6 निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया और साथ ही उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं हैं.
पेट्रोल पंप वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित ‘नंबर प्लेट रीडर कैमरे’, पंपों पर ‘वॉयस अलर्ट’ और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है. इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा यानी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’.
अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की कई प्रवर्तन टीम को पेट्रोल पंपों और सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है.
हालांकि, गैर बीएस-6 वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावर, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर लागू नहीं है. निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.
Delhi AQI Pollution Live: दिल्ली सरकार के BS-6 वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती
दिल्ली मे बढते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा कल जारी किए गए नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी गई है. दिल्ली सरकार ने अपने नोटिफिकेशन मे BS6 को छोडकर बाकी सभी पेट्रोल डीजल गाडियों पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि BS4 गाडियां 2010 से 2020 तक बेचने की इजाजत थी और उसने 2020 मे गाडी खरीदी थी इसलिए महज 5 साल पुरानी गाडी को कैसे रोका जा सकता है. जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने BS 4 गाडियों की इजाजत दी है. कल दिल्ली हाईकोर्ट मे इस मामले की हो सकती है सुनवाई
कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई- राकेश सिन्हा
वायु प्रदूषण पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी 12 साल से केंद्र में सत्ता में है. आपने अब तक कोई ठोस एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया? दिल्ली को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आपने कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई? पिछले 12 सालों से आप क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं है, युवा बेरोज़गारी से परेशान हैं. रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर और गिर गया है. उनके पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास क्या है? सिर्फ़ बिना किसी FIR के ED और CBI के ज़रिए विपक्षी नेताओं को परेशान करने की ज़िम्मेदारी."
