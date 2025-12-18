हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI Pollution Live: दिल्ली में प्रदूषण और चालान का 'कॉम्बो', सांसों पर संकट के बीच ढीली हो रही जनता की जेब, जानें- अभी कहां कितना AQI?

Delhi AQI Pollution Live: दिल्ली में प्रदूषण और चालान का 'कॉम्बो', सांसों पर संकट के बीच ढीली हो रही जनता की जेब, जानें- अभी कहां कितना AQI?

AQI Delhi Air Pollution Live: दिल्ली-NCR में घना कोहरा छाया है, दृश्यता कम होने से यातायात बाधित है. पालम में दृश्यता 150 मीटर तक गिरी. प्रदूषण नियंत्रण के लिए गैर-BS-6 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगी है.

By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 18 Dec 2025 12:38 PM (IST)

LIVE

Key Events
Delhi Air Pollution Live Updates Today AQI Dense Smog BS6 Flights Cancelled Air Quality Noida Gurugram Delhi AQI Pollution Live: दिल्ली में प्रदूषण और चालान का 'कॉम्बो', सांसों पर संकट के बीच ढीली हो रही जनता की जेब, जानें- अभी कहां कितना AQI?
दिल्ली वायु प्रदूषण पर लाइव अपडेट्स
Source : IANS

Background

दिल्ली-NCR के बड़े हिस्से में गुरुवार (18 दिसंबर) की सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है. इसके चलते सामान्य आवाजाही बाधित है. IMD के मुताबिक, सुबह 6.00 बजे दिल्ली में कोहरा छाया रहा. पालम एयरपोर्ट पर दृश्यता तेजी से गिरकर 150 मीटर तक रह गई, जबकि सफदरजंग हवाई अड्डे पर दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई, जो पूरे क्षेत्र में खराब स्थिति का संकेत देता है.

घने कोहरे के कारण कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ. दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर वाहन धीमी गति से चलते दिखे. कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी जिसके कारण सुबह यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई. अधिकारियों ने कहा कि सर्दी बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा छाया रहने का अनुमान है.

गैर BS-6 वाहनों के प्रवेश पर रोक

दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों के तहत गुरुवार (18 दिसंबर) से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर बीएस-6 निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू हो गया और साथ ही उन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं हैं.

पेट्रोल पंप वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे स्वचालित ‘नंबर प्लेट रीडर कैमरे’, पंपों पर ‘वॉयस अलर्ट’ और पुलिस की मदद से लागू किया जा रहा है. इसका मतलब है कि जिन वाहनों के पास पीयूसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा यानी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’.

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली की सीमाओं सहित 126 जांच चौकियों पर 580 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग की कई प्रवर्तन टीम को पेट्रोल पंपों और सीमा चौकियों पर तैनात किया गया है. 

हालांकि, गैर बीएस-6 वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध सीएनजी या इलेक्ट्रिक पावर, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों पर लागू नहीं है. निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंधों के तहत शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.

12:38 PM (IST)  •  18 Dec 2025

Delhi AQI Pollution Live: दिल्ली सरकार के BS-6 वाले फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

दिल्ली मे बढते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा कल जारी किए गए नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट मे चुनौती दी गई है. दिल्ली सरकार ने अपने नोटिफिकेशन मे BS6 को छोडकर बाकी सभी पेट्रोल डीजल गाडियों पर रोक लगा दी है. याचिकाकर्ता का कहना है कि BS4 गाडियां 2010 से 2020 तक बेचने की इजाजत थी और उसने 2020 मे गाडी खरीदी थी इसलिए महज 5 साल पुरानी गाडी को कैसे रोका जा सकता है. जबकि कल सुप्रीम कोर्ट ने BS 4 गाडियों की इजाजत दी है. कल दिल्ली हाईकोर्ट मे इस मामले की हो सकती है सुनवाई

12:25 PM (IST)  •  18 Dec 2025

कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई- राकेश सिन्हा

वायु प्रदूषण पर कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हुआ है. भारतीय जनता पार्टी 12 साल से केंद्र में सत्ता में है. आपने अब तक कोई ठोस एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया? दिल्ली को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आपने कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई? पिछले 12 सालों से आप क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं है, युवा बेरोज़गारी से परेशान हैं. रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर और गिर गया है. उनके पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास क्या है? सिर्फ़ बिना किसी FIR के ED और CBI के ज़रिए विपक्षी नेताओं को परेशान करने की ज़िम्मेदारी."

Load More
Tags :
AQI DELHI POLLUTION AIR Pollution DELHI NEWS
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
इंडिया
मुस्लिम देशों में बेचे जा रहे भारतीयों के अंग, NIA के हलफनामे में खुलासा- अमीरों का किया गया किडनी ट्रांसप्लांट
मुस्लिम देशों में बेचे जा रहे भारतीयों के अंग, NIA के हलफनामे में खुलासा- अमीरों का किया गया किडनी ट्रांसप्लांट
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
इंडिया
मुस्लिम देशों में बेचे जा रहे भारतीयों के अंग, NIA के हलफनामे में खुलासा- अमीरों का किया गया किडनी ट्रांसप्लांट
मुस्लिम देशों में बेचे जा रहे भारतीयों के अंग, NIA के हलफनामे में खुलासा- अमीरों का किया गया किडनी ट्रांसप्लांट
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget