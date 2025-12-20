DU की सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी पर भड़की ABVP, प्रदर्शन कर जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन

दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में संपन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरते हुए तत्काल सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई.

हाल ही में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कई परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं. कहीं समय पर प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए तो कहीं मार्किंग स्कीम को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी रही. कई प्रश्न पत्रों में भाषा संबंधी त्रुटियां पाई गईं और कुछ में गलत प्रश्न पूछे जाने के भी मामले सामने आए. इन समस्याओं ने छात्रों को भारी मानसिक तनाव और असुविधा में डाल दिया.

छात्रों के हित में एबीवीपी का विरोध लगातार जारी

एबीवीपी ने इन अनियमितताओं को लेकर परीक्षा के दौरान भी विरोध दर्ज कराया था. शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. परिषद ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के हितों की रक्षा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

भविष्य में दोहराव रोकने की उठी मांग

एबीवीपी ने प्रशासन से स्पष्ट कहा कि छात्रों के साथ हुए अन्याय का तत्काल समाधान किया जाए. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस, पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली लागू की जाए. परिषद का कहना है कि बार-बार हो रही चूक विश्वविद्यालय की साख को नुकसान पहुंचा रही है.

प्रशासन की लापरवाही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत के मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल है. इसके बावजूद परीक्षाओं में लगातार हो रही लापरवाही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. समय पर प्रश्नपत्र न मिलना, गलत प्रश्न और अस्पष्ट मूल्यांकन व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाती है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि अभाविप छात्रों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और जब तक इन अनियमितताओं का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, आंदोलन जारी रहेगा.