हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDU की सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी पर भड़की ABVP, प्रदर्शन कर जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन

DU की सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी पर भड़की ABVP, प्रदर्शन कर जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन

Delhi News: दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में संपन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर एबीवीपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है. साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 20 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल ही में संपन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर अभाविप ने विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरते हुए तत्काल सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई.

हाल ही में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कई परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्थाएं देखने को मिलीं. कहीं समय पर प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए तो कहीं मार्किंग स्कीम को लेकर छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी रही. कई प्रश्न पत्रों में भाषा संबंधी त्रुटियां पाई गईं और कुछ में गलत प्रश्न पूछे जाने के भी मामले सामने आए. इन समस्याओं ने छात्रों को भारी मानसिक तनाव और असुविधा में डाल दिया.

छात्रों के हित में एबीवीपी का विरोध लगातार जारी

एबीवीपी ने इन अनियमितताओं को लेकर परीक्षा के दौरान भी विरोध दर्ज कराया था. शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. परिषद ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार, छात्रों के हितों की रक्षा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

भविष्य में दोहराव रोकने की उठी मांग

एबीवीपी ने प्रशासन से स्पष्ट कहा कि छात्रों के साथ हुए अन्याय का तत्काल समाधान किया जाए. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए ठोस, पारदर्शी और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली लागू की जाए. परिषद का कहना है कि बार-बार हो रही चूक विश्वविद्यालय की साख को नुकसान पहुंचा रही है.

प्रशासन की लापरवाही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत के मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल है. इसके बावजूद परीक्षाओं में लगातार हो रही लापरवाही छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. समय पर प्रश्नपत्र न मिलना, गलत प्रश्न और अस्पष्ट मूल्यांकन व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाती है. 

उन्होंने स्पष्ट किया कि अभाविप छात्रों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी और जब तक इन अनियमितताओं का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, आंदोलन जारी रहेगा.

और पढ़ें
Published at : 20 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Tags :
Delhi University Abvp DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश हिंसा: उस्मान हादी की हत्या के बाद मीडिया दफ्तरों में भीड़ ने लगाई आग, 27 साल में पहली बार नहीं छपा प्रथम आलो अखबार
बांग्लादेश हिंसा: मीडिया दफ्तरों में भीड़ ने लगाई आग, 27 साल में पहली बार नहीं छपा प्रथम आलो अखबार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
Advertisement

वीडियोज

Sarpanch Viral Video: सरपंच बने भालू तो गांव से भाग गए बंदर! | Telangana | Breaking News
Delhi Pollution News: दिल्ली एयरपोर्ट से 129 उड़ाने रद्द | Weather | Pollution Alert | AQI
PM Modi Bengal Visit: PM Modi का Bengal व Assam का दौरा... देंगे करोड़ों की सौगात !
Delhi Pollution News: प्रदूषण से सांसों का संकट...समस्या विकट | Weather | Pollution Alert | AQI
Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा के बाद तनाव बरकरार...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश हिंसा: उस्मान हादी की हत्या के बाद मीडिया दफ्तरों में भीड़ ने लगाई आग, 27 साल में पहली बार नहीं छपा प्रथम आलो अखबार
बांग्लादेश हिंसा: मीडिया दफ्तरों में भीड़ ने लगाई आग, 27 साल में पहली बार नहीं छपा प्रथम आलो अखबार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
'धुरंधर' के डर से पोस्टपोन हुई अगस्त्य नंदा की Ikkis? प्रोड्यूसर ने बताई वजह
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ब्यूटी
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
पिंपल्स और डार्क स्पॉट्स से छुटकारा पाने के आसान उपाय, जानें स्किन केयर के जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget