कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का आरोप, जान से मारने की मिल रही धमकी

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को जान से मारने की धमकियां मिल रही है. दीपके ने सोशल मीडिया पर इसका दावा किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार को भी धमकी दी जा रही है. अभिजीत ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें एक युवक कथित तौर पर धमकी दे रहा है.

इस वीडियो में एक युवक अभिजीत को चेतावनी देते हुए कह रहा है कि सीजेपी से कुछ नहीं होने वाला है. जैसे किचेन में रात को कॉकरोच पैरों से दब जाते हैं वैसे ही तेरे ये कॉकरोच भी दब जाएंगे. अभिजीत दीपके ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''क्या अधिकारी इन धमकियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?''

अभिजीत दीपके के माता-पिता को भी सता रहा डर!

इससे पहले सीजेपी के सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय होने के मद्देनजर इसके संस्थापक अभिजीत दीपके के माता-पिता ने आशंका जताते हुए कहा कि उनका बेटा मुसीबत में पड़ सकता है या उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है. अभिजीत के माता-पिता ने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा राजनीति में आए.

CJI की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी

बता दें कि देशभर में कॉकरोच जनता पार्टी सुर्खियों में है. सीजेपी के एक्स अकाउंट को गुरुवार (21 मई) को भारत में बैन कर दिया गया था. इसके बाद 'कॉकरोच इज बैक' नाम से एक नया हैंडल भी बनाया गया है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से की थी. हालांकि बाद में CJI ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया और उनकी टिप्पणी खास तौर से उन लोगों पर केंद्रित थी जो फर्जी डिग्रियों के जरिए वकालत के पेशे में आते हैं.

सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद 15 मई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' अस्तित्व में आई थी. सीजेपी को बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत ने शुरू किया था. इंस्टाग्राम पर इस संगठन के अब तक दो करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

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