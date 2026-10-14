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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP को अमेरिकी दे रहे चंदा? अभिजीत दीपके ने मैरी मिलबेन के दावे पर बताया सच

CJP को अमेरिकी दे रहे चंदा? अभिजीत दीपके ने मैरी मिलबेन के दावे पर बताया सच

अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने दावा किया था कि कॉकरोच जनता पार्टी को अमेरिकी लोग दान कर रहे हैं. अब इस पर अभिजीत दीपके ने बयान जारी किया है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन, पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने बुधवार को आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी को अमेरिका में ‘दानदाताओं से आर्थिक मदद’ मिल रही है. उन्होंने कहा कि यह ‘चुप रहने का समय नहीं है’ और भारत के सभी ‘युवा देशभक्तों’ को संगठन की ‘विघटनकारी सोच’ के खिलाफ उठ खड़े होने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए.

अब इस दावे पर CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर दीपके ने लिखा - पीएम नरेंद्र मोदी अपने ही देशवासियों को बदनाम करने के लिए अमेरिकियों का समर्थन क्यों मांग रहे हैं? भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार विदेशी नागरिकों को किसने दिया? हम अपने मुद्दों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं. हमें अपने देश के मामलों में बाहरी लोगों के दखल की कोई जरूरत नहीं है.

मिलबेन ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है, जब विपक्षी दलों और CJP के समर्थक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं.

गायिका ने कहा कि CJP के नेता अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को 'अमेरिका में ऐसे दानदाताओं से आर्थिक मदद मिल रही है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व में आपका भविष्य होने के खिलाफ हैं.'

उन्होंने कहा कि यह 'चुप रहने का समय नहीं है'. उन्होंने कहा कि 'भारत के सभी प्यारे युवा देशभक्तों' से 'विघटनकारी' ताकतों के खिलाफ खड़े होने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की जाती है.

अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने और क्या कहा?

सोशल मीडिया साइट एक्स की पोस्ट में कहा गया, 'डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों. आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 वर्षों तक भारत की सेवा की है और 12 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं तथा लगातार तीन कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं.'

उन्होंने कहा, 'इन चुनिंदा दानदाताओं का दुनियाभर में एक तरीका रहा है. वे दुनिया के रूढ़िवादी नेताओं को निशाना बनाते हैं, संबंधित देश के किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने अमेरिका में शिक्षा हासिल की हो, उसे कट्टरपंथी बनाते हैं, फिर उसे वापस उसके देश भेजते हैं और वहां अराजकता तथा विनाश फैलाने के लिए धन मुहैया कराते हैं. इनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन इन गतिविधियों ने संबंधित देशों के विकास और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया है.'

अमेरिकी गायिका ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा एक जवाबी आंदोलन होना चाहिए. मिलबेन ने 2023 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाया था. अफ्रीकी मूल की अमेरिकी गायिका हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा की जाने वाली आरती ‘ओम जय जगदीश हरे’ के गायन के लिए भी भारत में बहुत लोकप्रिय हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 14 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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Jantar Mantar DELHI NEWS Abhijeet Dipke CJP Protest
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