सत्य निकेतन में इमारत ढही: MCD ने बगल वाली बिल्डिंग को सील किया

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने से कम से कम तीन छात्रों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने इसके लिए मरम्मत कार्य और बेसमेंट में पानी जमा होने को जिम्मेदार ठहराया, जबकि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का कहना है कि मलबा हटाये जाने तक यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि वहां कोई काम चल रहा था या नहीं.

अधिकारियों के मुताबिक, एमसीडी ने ढही हुई इमारत से लगी लड़कियों की पीजी वाली इमारत से किरायेदारों को बाहर निकाल दिया है और उसे सील कर दिया.

नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लड़कों के पीजी वाली पांच मंजिला इमारत लगभग 30 साल पुरानी थी. इसे एक पुनर्वास बस्ती में करीब 55 वर्ग गज की जगह पर बनाया गया था, जहां केवल भूतल और एक मंजिल बनाने की ही मंजूरी थी.

अधिकारी ने बताया कि ढही हुई इमारत नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई थी और उसे सिर्फ भूतल और पहली मंजिल बनाने की ही मंजूरी मिली थी.

स्थानीय लोगों का कहना था कि कई दिनों की बारिश के बाद बेसमेंट में पानी जमा होने और मरम्मत के काम की वजह से इमारत कमजोर हो गई होगी, हालांकि नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाना मुमकिन नहीं है कि कोई काम चल रहा था या नहीं, क्योंकि मलबा अभी हटाया नहीं गया है.

4 लोगों की मौत हो गई

अधिकारियों के मुताबिक, इस घटना में 4लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य की हालत गंभीर है.

एमसीडी के उपायुक्त (दक्षिण) राकेश कुमार ने बताया कि ढही हुई इमारत से लगी इमारत जर्जर हालत में पाई गई, जिसके बाद नगर निगम ने उसे खाली कराकर सील कर दिया है.

उन्होंने कहा, 'ढही हुई इमारत के बगल वाली इमारत जर्जर हालत में लगी. उसे सील कर दिया गया है और उसे गिरा दिया जाएगा. बगल वाली इमारत के सभी किरायेदारों को पास के सामुदायिक भवन में भेज दिया गया है.'

कुमार ने बताया कि घटना के बाद मौके पर दो हाइड्रा मशीन, चार जेसीबी, करीब आधा दर्जन पिकअप ट्रक और 30-40 एमसीडी कर्मचारी तैनात किए गए थे.

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बेसमेंट में मरम्मत का काम चलने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मलबा अभी तक हटाया नहीं गया है और यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि क्या ऐसा कोई काम चल रहा था.

सख़्त कदम उठाए जाएंगे- राकेश कुमार

कुमार ने कहा, 'इस इलाके में सीलिंग की कार्रवाई पहले से ही चल रही थी और अब और भी सख़्त कदम उठाए जाएंगे.'

रविवार दोपहर दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के ‘साउथ कैंपस’ के पास सत्य निकेतन की एक तंग गली में 'हॉस्टल डेज' नाम की इमारत ढह गई.

अधिकारियों के अनुसार, इस इलाके में ऐसे कई और अवैध पीजी और छात्रावास हैं.