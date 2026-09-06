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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन से ट्रॉमा सेंटर तक... कौन किस हालत में पहुंचा! अभी कैसी है तबीयत? AIIMS ने सब बताया

सत्य निकेतन से ट्रॉमा सेंटर तक... कौन किस हालत में पहुंचा! अभी कैसी है तबीयत? AIIMS ने सब बताया

AIIMS के एक बयान में कहा गया कि सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (AIIMS) में 8 मरीज लाए गए.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Sep 2026 10:39 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली स्थित सत्य निकेतन में ढही इमारत में रेस्क्यू किए गए लोगों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. अब एम्स ने इस संदर्भ में एक बयान जारी किया है.

AIIMS दिल्ली ने एक बुलेटिन में कहा कि सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से घायल हुए 10 मरीजों को JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर (AIIMS) लाया गया. इन 10 मरीजों में से 4 को मृत अवस्था में लाया गया, एक को गंभीर हालत में लाया गया था जिसका इलाज के दौरान निधन हो गया.

एम्स ने कहा कि तीन मरीजों को भर्ती करके उनका इलाज किया जा रहा है. एक मरीज के अंग की सर्जरी हुई. एक मरीज को मामूली चोट आई थी और निगरानी के बाद उसे छुट्टी दे दी गई.

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बता दें अब तक कुल 12 लोगों का रेस्क्यु हुआ है जिसमें से चार की मौत हो गई है. चार मृतकों में एक छात्र की पहचान युवराज के तौर पर हुई है. वहीं एक अन्य शख्स मजदूर है. मृतकों में दो की शिनाख्त अभी बाकी है.

राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी

बता दें हादसे के बाद से ही राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है. एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं. आधुनिक कैमरों और उपकरणों की मदद से मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है. फंसे हुए लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए सिलेंडर अंदर भेजे गए हैं.दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वयं घटनास्थल दौरा किया.

उनके साथ मंत्री कपिल मिश्रा, स्थानीय विधायक और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी थे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए.इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात कर हालात का जायजा लिया था और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया था. उन्होंने एम्स नई दिल्ली और केंद्र सरकार के अस्पतालों को घायलों के इलाज के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Sep 2026 09:50 PM (IST)
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