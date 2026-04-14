हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRपहले आंखें खोईं...फिर कान बंद, सीजोफ्रेनिया मरीज के लिए वरदान बने डॉक्टर्स, लौटाई सुनने की क्षमता

पहले आंखें खोईं...फिर कान बंद, सीजोफ्रेनिया मरीज के लिए वरदान बने डॉक्टर्स, लौटाई सुनने की क्षमता

Delhi News: मरीज ने सात वर्ष पहले इलाज न होने वाले मोतियाबिंद के कारण अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी. हाल ही में एक वायरल संक्रमण के बाद उसे दोनों कानों से सुनना बंद हो गया था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 14 Apr 2026 12:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कॉक्लियर इम्प्लांट से मरीज का मानसिक स्वास्थ्य भी सुधर सकता है.

दिल्ली के एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने 52 वर्षीय एक ऐसे मरीज की सुनने की क्षमता को ‘कॉक्लियर इम्प्लांट’ की मदद से बहाल किया है. यह मरीज नेत्रहीन होने के साथ-साथ सिज़ोफ्रेनिया से भी पीड़ित है. चिकित्सकों का कहना है कि यह प्रक्रिया मरीज के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद कर सकती है, क्योंकि इससे वह अपने आसपास के वातावरण से फिर से जुड़ सकेगा.

मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल-द्वारका की ओर से जारी बयान के अनुसार, मरीज ने सात वर्ष पहले इलाज न होने वाले मोतियाबिंद के कारण अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी. हाल ही में एक वायरल संक्रमण के बाद उसे दोनों कानों से सुनना बंद हो गया था. इससे वह लगभग पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट सा गया था. मरीज की स्थिति को देखते हुए ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री (BERA) सहित आवश्यक जांचें बेहोशी की स्थिति में की गईं, ताकि श्रवण हानि की गंभीरता का आकलन किया जा सके और ‘कॉक्लियर इम्प्लांट’ के लिए उसकी उपयुक्तता तय की जा सके.

कैसे सुनने की क्षमता लौटी वापस?

कान के डॉक्टर (ENT), एनेस्थीसिया, ऑडियोलॉजी और मनोरोग विशेषज्ञों की एक बहु-विषयक टीम ने मरीज के दोनों कानों में ‘कॉक्लियर इम्प्लांट’ सर्जरी की. इस दौरान मरीज की मानसिक स्थिति को प्रभावित न करने वाली दवाओं का विशेष ध्यान रखा गया. सर्जरी के बाद तीसरे दिन ‘अर्ली स्विच-ऑन प्रोटोकॉल’ के तहत इम्प्लांट के साउंड प्रोसेसर को सक्रिय किया गया, जबकि सामान्यतः इसे तीन से चार सप्ताह बाद शुरू किया जाता है. इससे मरीज को जल्द ही ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देने में मदद मिली.

अस्पताल के ‘ईएनटी एवं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी विभाग’ के निदेशक डॉ. सुमित मृग ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन के बाद मरीज अपने आसपास के वातावरण से फिर से जुड़ने लगते हैं, जिससे मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है. उन्होंने बताया कि वयस्कों में श्रवण हानि अक्सर अवसाद की स्थिति पैदा कर सकती है.

 

और पढ़ें
Published at : 14 Apr 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
Delhi Hospital DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
पहले आंखें खोईं...फिर कान बंद, सीजोफ्रेनिया मरीज के लिए वरदान बने डॉक्टर्स, लौटाई सुनने की क्षमता
पहले आंखें खोईं...फिर कान बंद, सीजोफ्रेनिया मरीज के लिए वरदान बने डॉक्टर्स, लौटाई सुनने की क्षमता
दिल्ली NCR
नोएडा के बाद अब दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग, नेशनल कैंपेन कमेटी ने राज्य सरकार को लिखा पत्र
अब दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग, नेशनल कैंपेन कमेटी ने राज्य सरकार को लिखा पत्र
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली में बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप लोगों को करेगी परेशानी, जानें आज का मौसम
दिल्ली में बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप लोगों को करेगी परेशानी, जानें आज का मौसम
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: दिल्लीवाले सावधान! आंबेडकर जयंती पर रहेगा जाम का खतरा, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद
दिल्लीवाले सावधान! आंबेडकर जयंती पर रहेगा जाम का खतरा, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
बिहार
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
CM नीतीश कुमार ने अपनी अंतिम कैबिनेट की बैठक में क्या कहा? 'आगे बिहार में…'
विश्व
US Iran War News Live: '...या तो होर्मुज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध', नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी
Live: '...या तो होर्मुज पर हमारा कंट्रोल या फिर दोबारा होगा युद्ध', नाकाबंदी के बीच ईरान की अमेरिका को धमकी
आईपीएल 2026
Praful Hinge First Over: 1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
1 रन और 3 विकेट... प्रफुल्ल हिंगे का वो ओवर जिसने पलट दिया पूरा मैच, चारों खाने चित हुए वैभव सूर्यवंशी
ओटीटी
Assi OTT Release: तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
तापसी पन्नू की ‘अस्सी’ अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
US Iran Peace Talk: तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
तारीख तय... सबसे बड़ी शर्त मान गया ईरान! अमेरिका का पीस टॉक-2 पर नया ऐलान, ट्रंप ने लगाई मुहर 
ट्रेंडिंग
Viral Video : सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
सड़क किनारे बासी रोटी खाते लड़के का वीडियो वायरल, यूजर्स बोले- पेट खाली हो तो स्वाद नहीं जरूरत दिखती है
शिक्षा
NEET UG 2026 की सिटी स्लिप जारी, जानें कहां से कर सकते हैं डाउनलोड
NEET UG 2026 की सिटी स्लिप जारी, जानें कहां से कर सकते हैं डाउनलोड
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget