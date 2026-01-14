BJP नेता रवि शंकर प्रसाद के घर में आग लगने से हड़कंप, कमरे में बेड पर भड़की थी आग

बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद के घर आग लगने की सूचना मिली है. बुधवार, 14 जनवरी की सुबह करीब 8:05 रवि शंकर प्रसाद के घर में आग की सूचना फायर डिपार्टमेंट को मिली. दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, मौके पर आग बुझाने के लिए तीन गाड़ियां भेजी गई थीं. लगभग 8:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया.

फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जानकारी मिली है कि सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद के घर में एक कमरे के अंदर बेड में आग लग गई थी. अभी तक पता नहीं लग सका है कि आग लगने का कारण क्या है. फिलहाल, मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी है.

फायर अधिकारी ने क्या बताया?

सब-फायर ऑफिसर सुरेश एम ने जानकारी दी, "हमें सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंच गए. एक कमरे में आग लगी थी, जिसे अब बुझा दिया गया है. हमने वरिष्ठ अधिकारी को भी सूचित कर दिया है. आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है."

#WATCH | Delhi | Suresh M, Sub-Fire Officer, says, "We reached as soon as we received the call. Fire had broken out in one room, which has now been doused. We have informed the senior official as well. The cause of the fire is yet to be ascertained... There has been no loss of… https://t.co/p6ao0nbJrp pic.twitter.com/d6KeI6sARG — ANI (@ANI) January 14, 2026

पहले कोठी नंबर-2 के नाम से आया था फोन

पटना साहिब से बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद के 21 मदरटेरेसा क्रिसेंट रोड स्थित आवास पर आग की कॉल सुबह-सुबह फायर डिपार्टमेंट को मिली थी. इसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची टीम ने 20 मिनट के अंदर आग पर नियंत्रण पा लिया. गनीमत रही कि किसी भी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. बताया जा रहा है कि अग्निशमन विभाग को पहले कोठी नंबर-2 के नाम से फोन आया था. जब मामले में जांच आगे बढ़ाई गई तो मामला कोठी नंबर-21 का निकला, जो कि रवि शंकर प्रसाद की है.

आवास से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया

घटनास्थल पर पहुंचते ही फायर डिपार्टमेंट की टीम ने सबसे पहले घर के अंदर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसी के साथ-साथ आग पर काबू पानी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया. इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. फिलहाल, फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच कर रही है कि आग कैसे लगी हो सकती है?