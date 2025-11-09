हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट

दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट

MCD By Elections: दिल्ली के 12 वार्डों में नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे. वहीं, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 09:43 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार (9 नवंबर) को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. आइए जानते हैं पार्टी ने किस वार्ड से किस नेता को टिकट दिया है.

बीजेपी ने वार्ड मुंडका से जयपाल सिंह, शालीमार बाग- बी से अनीता जैन, अशोक विहार से वीना असीजा, चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, चांदनी महल से सुनील शर्मा, द्वारका- बी से मनीषा राजपाल सहरावत, दिचाऊ कलां से रेखा रानी, नारायणा से चंद्रकांता शिवानी, दक्षिणपुरी से रोहिणी राज, संगम विहार- ए से शुभ्रजीत गौतम, ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल और विनोद नगर से सरला चौधरी को टिकट दिया है.


दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट

आप ने भी उतारे उम्मीदवार

बीजेपी से पहले रविवार (9 नवंबर) को ही आम आदमी पार्टी ने भी एमसीडी उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया था. पार्टी की ओर से कुल 12 वार्डों में प्रत्याशी उतारे गए. आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने यह सूची जारी की.

सूची के अनुसार, दक्षिणपुरी वार्ड से राम स्वरूप कनौजिया, संगम विहार ए से अनुज शर्मा, ग्रेटर कैलाश से ईश्ना गुप्ता, विनोद नगर से गीता रावत, शालीमार बाग बी से बबिता अहलावत, अशोक विहार से सीमा विकास गोयल और चांदनी चौक से हर्ष शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है.

वहीं, चांदनी महल से मुद्दसिर उस्मान कुरैशी, द्वारका बी से राजबाला सेहरावत, मुंडका से अनिल लाकड़ा, नारायणा से राजन अरोड़ा और दिचौन कलां से नीतू केशव चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है.

30 नवंबर को होगी वोटिंग

बता दें कि दिल्ली के 12 वार्डों में नगर निगम (एमसीडी) उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी. बता दें कि दिल्ली एमसीडी में होने वाले इस उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है.

शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पार्षद के नाते किया था, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर आने के बाद यह सीट रिक्त रह गई. वहीं, द्वारका-बी वार्ड की बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी.

 

Published at : 09 Nov 2025 09:30 PM (IST)
