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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRईरान युद्ध पर ये क्या बोल गए मनोज तिवारी, 'हमें ऐसी मध्यस्थता का शौक नहीं जो विश्व के लिए अच्छा नहीं'

ईरान युद्ध पर ये क्या बोल गए मनोज तिवारी, 'हमें ऐसी मध्यस्थता का शौक नहीं जो विश्व के लिए अच्छा नहीं'

Manoj Tiwari News: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हम किसी के लिए चिंतित भी होंगे तो अपने मित्र देश के लिए चिंतित होंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 26 Mar 2026 10:33 PM (IST)
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ईरान युद्ध पर पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता पर सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है. इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अजीबो गरीब बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वास्तव में हमें ऐसी मध्यस्थता का शौक नहीं है जो इस विश्व के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर हम किसी के लिए चिंतित भी होंगे तो अपने मित्र देश के लिए चिंतित होंगे. हमें जिस देश को सहायता करनी है, हम करेंगे. 

हम पाकिस्तान की तरह 'दलाल देश' नहीं- सरकार

दरअसल, सर्वदलीय बैठक में जब सरकार से ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर पूछा गया तो जबाव मिला कि हम पाकिस्तान की तरह 'दलाल देश' नहीं हैं.

'शीशमहल' के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा

वहीं 'शीशमहल' के मुद्दे पर उन्होंने कहा, "शीशमहल अरविंद केजरीवाल का एक अपराध है. इस दिल्ली के लोगों को तमाम वादे करना, मगर उनको पूरा नहीं करना, मगर शीशमहल ऐसा बनाना है कि देश में किसी नेता का वैसा अपना पर्सनल घर न हो. ऐसा सरकारी घर बनाकर पैसे का दुरुपयोग किया. आज सबके सामने है. यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को अब गैंग कहा जाने लगा है. दिल्ली की जनता कभी माफ नहीं करेगी."

इसके आगे उन्होंने कहा, "शीशमहल की जो तस्वीर आ रही हैं, क्या वो आवश्यक है? मैं सांसद हूं, हमारा भी करीब आधा एकड़ में घर है. पूरे घर में मुश्किल से सरकार का 50-60 लाख रुपया लगा होगा. आप 55-60 करोड़ लगा देते हैं. मेरा मानना है कि इस फिजूलखर्ची को सीधे-सीधे दिल्ली का लूट माना गया है और दिल्ली की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी."

दिल्ली के स्कूलों में अब ये काम नहीं कर पाएंगे टीचर्स और कर्मचारी, सरकार ने जारी किए आदेश

Published at : 26 Mar 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Israel Iran Israel Iran War DELHI NEWS Manoj Tiwari
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