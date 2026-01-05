हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभीड़ और कतार का दबाव कम करने की कोशिश, दिल्ली AIIMS ने निकाला ये समाधान

भीड़ और कतार का दबाव कम करने की कोशिश, दिल्ली AIIMS ने निकाला ये समाधान

Delhi AIIMS News: कड़ाके की ठंड में बस शेल्टर और फुटपाथों पर रात गुजारने को मजबूर मरीजों की तस्वीरें सामने आने के बाद एम्स दिल्ली ने सीआरपीएफ के सहयोग से ठोस कदम उठाया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अजीत | Updated at : 05 Jan 2026 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल एम्स दिल्ली के बाहर सर्द रातों में मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ अक्सर चर्चा का विषय रही है. ओपीडी पर्ची के लिए रात से लाइन लगाने की मजबूरी पर सवाल उठते रहे हैं. अब इसी आलोचना के बीच एम्स ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जो मरीजों को फुटपाथ नहीं बल्कि सुरक्षित आश्रय देने का दावा करती है.

एम्स में कतार के दबाव को कम करने की कोशिश

कड़ाके की ठंड में बस शेल्टर और फुटपाथों पर रात गुजारने को मजबूर मरीजों की तस्वीरें सामने आने के बाद एम्स दिल्ली ने ठोस कदम उठाया है. संस्थान ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के सहयोग से रात्रि आश्रय सुविधा की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य उन मरीजों और तीमारदारों को सम्मानजनक ठिकाना देना है, जो ओपीडी सेवाओं के लिए आधी रात से ही अस्पताल के बाहर जुटने लगते हैं. इस पहल को अस्पताल की भीड़ प्रबंधन रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

  • एम्स दिल्ली में सीआरपीएफ के सहयोग से रात्रि आश्रय की सुविधा शुरू
  • मरीजों और तीमरदारों को ठीकाना देना मुख्य मकसद
  • अस्पताल में भीड़ पर कंट्रोल करने की रणनीति
  • इलेक्ट्रिक बस से आश्रय स्थल तक ले जाने की सुविधा
  • मुफ्त भोजन, कंबल, शौचालय की सुविधा
  • मरीजों के आगमन के आधार पर टोकन नंबर

इलेक्ट्रिक बस, टोकन सिस्टम और मुफ्त सुविधाएं

एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास के अनुसार यह व्यवस्था रातभर लगने वाली अव्यवस्थित कतारों की समस्या से निपटने के लिए तैयार की गई है. रात में पहुंचने वाले मरीजों को पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बस से सीधे आश्रय स्थल तक ले जाया जाता है. वहां पहुंचते ही मरीजों को आगमन क्रम के आधार पर टोकन नंबर दिया जाता है, ताकि अगले दिन ओपीडी रजिस्ट्रेशन उसी क्रम में हो सके. आश्रय केंद्र में मरीजों और उनके साथ आए लोगों के लिए मुफ्त भोजन, साफ कंबल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
AIIMS DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
Advertisement

वीडियोज

उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ का आंदोलन
दिल्ली में गुंडों ने कानून को 'नंगा' कर दिया?
शरजील, उमर को इनकार...राम रहीम पर कृपा बरसे बार-बार!
कटियाबाजों को योगी का खुला अ​ल्टीमेटम!
ठाकुर-ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब 'यादव' दांव! 2027 की बिसात में क्या फिर उलझेगा विपक्ष?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
बॉलीवुड
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
ट्रेंडिंग
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
हेल्थ
Self Medication Risks: बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget