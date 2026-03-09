हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRअंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल

Delhi News In Hindi: दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ. इसमें देशभर से 10 हजार से अधिक महिलाओं ने भाग लिया.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: नीतू कुमारी | Updated at : 09 Mar 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में महिला उद्यमिता को समर्पित एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया. कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया (एडीएसईआई) के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में देशभर से 10 हजार से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लेकर महिला नेतृत्व वाले आर्थिक विकास की नई तस्वीर पेश की.

महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी की सराहना

सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने किया. कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला उद्यमियों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए और व्यापार में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की.

केंद्रीय मंत्रियों ने अपने संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण और महिला-नेतृत्व वाले विकास के विज़न का प्रत्यक्ष परिणाम है.

सरकार महिलाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कैट और एडीएसईआई की पहल की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार करने और उन्हें सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भारत की विकास यात्रा को और मजबूत बना रही है.

नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महिला उद्यमियों से अपनी सोच को और व्यापक बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाएं भारत की आर्थिक प्रगति में और बड़ा योगदान दे सकती हैं.

महिला नेतृत्व वाले विकास की सफलता का उदाहरण

सभा को संबोधित करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों की भागीदारी प्रधानमंत्री मोदी के महिला-नेतृत्व वाले विकास के विज़न की सफलता को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि आज देश की महिलाएं केवल रोजगार खोजने वाली नहीं बल्कि रोजगार सृजक, नवप्रवर्तक और सफल उद्यमी के रूप में उभर रही हैं.

“लखपति दीदी” पहल से लाखों महिलाओं को मिला आर्थिक सशक्तिकरण

प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में तीन करोड़ और महिलाओं को इस उपलब्धि से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने महिला उद्यमियों को भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 में सक्रिय भागीदारी के लिए भी आमंत्रित किया, जो महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रदर्शित करने और उनके विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा.

महिला उद्यमिता को नई ऊर्जा देने वाला सम्मेलन

एडीएसईआई के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि यह सम्मेलन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर और महिला-नेतृत्व वाले भारत के विज़न को मजबूत आधार प्रदान करते हैं और देशभर की महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करते हैं.

और पढ़ें
Published at : 09 Mar 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
International Women's Day DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत, साकेत कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए की मंजूर
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत, साकेत कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए की मंजूर
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली NCR
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल
दिल्ली NCR
Delhi News: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू
दिल्ली: उत्तम नगर हत्याकांड में बड़ा एक्शन! पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget