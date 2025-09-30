रायपुर: गर्भवती नाबालिग ने प्रेमी को चाकू से गोदा, इस वजह से उतारा मौत के घाट

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हत्या का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग गर्भवती ने अपने बॉयफ्रेंड की चाकू से गोद कर हत्या कर दी. युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर चाकू से करीब 5 वार किए. मृतक के गर्दन पीठ और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं. मामला रायपुर के गंज थाने का है.

पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम मोहम्मद सद्दाम था. जो कि बिहार का रहने वाला है और रायपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था. घटना के बाद युवती ट्रेन में बैठकर अपने घर बिलासपुर भाग गई थी. जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया और पुलिस को बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सद्दाम अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ 27 सितंबर को रायपुर के एवोन लॉज में रुका था. 27 सितंबर को सद्दाम और उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड बाहर जाते हुए दिखाई दिया था. इसके बाद 28 सितंबर को सिर्फ सद्दाम की नाबालिक गर्लफ्रेंड ही लौट से बाहर जाती हुई लोगों को दिखाई दी लेकिन सद्दाम दिनभर कैमरे से बाहर नहीं निकला. वही जब 29 सितंबर को लड़का लड़की दोनों ही लॉज में नहीं दिखे , तो लाज के कर्मचारियों ने सद्दाम का रूम खुलवाने की कोशिश की.

जब लाख कोशिशों के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो लॉज के स्टाफ ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने आकर दूसरी चाबी से सद्दाम के रूम का दरवाजा खुलवाया, तो कमरे में सद्दाम की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी. सद्दाम के गर्दन पीठ और शरीर के कई हिस्सों में चाकू के घाव दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बिलासपुर आकर पुलिस के सामने कबूला गुनाह

पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद नाबालिग ने रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चाबी रेलवे ट्रैक पर फेक कर ट्रेन से अपने घर बिलासपुर भाग गई. अपने घर पहुंचने के बाद नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी. इसके बाद परिजन लड़की को लेकर कोनी थाना पहुँचे.

नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वो गर्भवती है. रायपुर के लॉज में अपने प्रेमी के साथ रुकी थी, इस दौरान शादी को लेकर प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ था. प्रेमी सद्दाम ने लॉज में जान से मारने की धमकी दी थी. दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता रहा . इसके बाद विवाद शांत होने पर दोनों सो गए.

प्रेमी ने दी थी जान से मारने की धमकी

आरोपी नाबालिग युवती ने पुलिस को बताया की अगले दिन वह सुबह 3 बजे उठी. उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड सद्दाम गहरी नींद में सो रहा था . लेकिन सद्दाम के जान से मारने की धमकी से वह इतना डर गई थी, कि डर के मारे उसने सोते हुए सद्दाम पर चाकू से करीब पांच बार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई. नाबालिक ने बताया कि मर्डर करने के बाद वह रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर भाग गई और अपने साथ सद्दाम का मोबाइल भी ले गई थी.

बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग को किया रायपुर पुलिस के हवाले

शुरुआती पूछताछ के बाद बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग युवती को गिरफ्तार कर रायपुर पुलिस को सौंप दिया है अप को रायपुर लाकर पुलिस उसे पूरी घटना की तहसील से पूछताछ कर रही है . लॉज में यह दोनों प्रेमिका आईडी दिखाकर रुके थे या नहीं इसकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.