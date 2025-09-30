हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़रायपुर: गर्भवती नाबालिग ने प्रेमी को चाकू से गोदा, इस वजह से उतारा मौत के घाट

रायपुर: गर्भवती नाबालिग ने प्रेमी को चाकू से गोदा, इस वजह से उतारा मौत के घाट

Raipur News: रायपुर में एक गर्भवती नाबालिग युवती ने अपने बॉयफ्रेंड, मोहम्मद सद्दाम, की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. सद्दाम बिहार का रहने वाला था और इंजीनियरिंग का छात्र था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 30 Sep 2025 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हत्या का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक नाबालिग गर्भवती ने अपने बॉयफ्रेंड की चाकू से गोद कर हत्या कर दी. युवती ने अपने बॉयफ्रेंड पर चाकू से करीब 5 वार किए. मृतक के गर्दन पीठ और शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान मिले हैं. मामला रायपुर के गंज थाने का है.

पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम मोहम्मद सद्दाम था. जो कि बिहार का रहने वाला है और रायपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था. घटना के बाद युवती ट्रेन में बैठकर अपने घर बिलासपुर भाग गई थी. जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, तो उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया और पुलिस को बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया है.

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सद्दाम अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड के साथ 27 सितंबर को रायपुर के एवोन लॉज में रुका था. 27 सितंबर को सद्दाम और उसकी नाबालिग गर्लफ्रेंड बाहर जाते हुए दिखाई दिया था. इसके बाद 28 सितंबर को सिर्फ सद्दाम की नाबालिक गर्लफ्रेंड ही लौट से बाहर जाती हुई लोगों को दिखाई दी लेकिन सद्दाम दिनभर कैमरे से बाहर नहीं निकला. वही जब 29 सितंबर को लड़का लड़की दोनों ही लॉज में नहीं दिखे , तो लाज के कर्मचारियों ने सद्दाम का रूम खुलवाने की कोशिश की.

जब लाख कोशिशों के बावजूद जब दरवाजा नहीं खुला तो लॉज के स्टाफ ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने आकर दूसरी चाबी से सद्दाम के रूम का दरवाजा खुलवाया, तो कमरे में सद्दाम की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी. सद्दाम के गर्दन पीठ और शरीर के कई हिस्सों में चाकू के घाव दिखाई दे रहे थे. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बिलासपुर आकर पुलिस के सामने कबूला गुनाह

पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद नाबालिग ने रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चाबी रेलवे ट्रैक पर फेक कर ट्रेन से अपने घर बिलासपुर भाग गई. अपने घर पहुंचने के बाद नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी अपनी मां को दी. इसके बाद परिजन लड़की को लेकर कोनी थाना पहुँचे.

नाबालिग ने पुलिस को बताया कि वो गर्भवती है. रायपुर के लॉज में अपने प्रेमी के साथ रुकी थी, इस दौरान शादी को लेकर प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ था. प्रेमी सद्दाम ने लॉज में जान से मारने की धमकी दी थी. दोनों के बीच काफी देर तक झगड़ा चलता रहा . इसके बाद विवाद शांत होने पर दोनों सो गए.

प्रेमी ने दी थी जान से मारने की धमकी

आरोपी नाबालिग युवती ने पुलिस को बताया की अगले दिन वह सुबह 3 बजे उठी. उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड सद्दाम गहरी नींद में सो रहा था . लेकिन सद्दाम के जान से मारने की धमकी से वह इतना डर गई थी, कि डर के मारे उसने सोते हुए सद्दाम पर चाकू से करीब पांच बार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई. नाबालिक ने बताया कि मर्डर करने के बाद वह रूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर भाग गई और अपने साथ सद्दाम का मोबाइल भी ले गई थी.

बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग को किया रायपुर पुलिस के हवाले

शुरुआती पूछताछ के बाद बिलासपुर पुलिस ने नाबालिग युवती को गिरफ्तार कर रायपुर पुलिस को सौंप दिया है अप को रायपुर लाकर पुलिस उसे पूरी घटना की तहसील से पूछताछ कर रही है . लॉज में यह दोनों प्रेमिका आईडी दिखाकर रुके थे या नहीं इसकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

Input By : विनीत पाठक
और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2025 11:13 PM (IST)
Tags :
Raipur News Chhattisgarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget