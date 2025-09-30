Video: भाई चारा ऑन टॉप! स्कूटी पर सवार हुए 5 लड़के, एक को हवा में उठाया, स्टंट का वीडियो वायरल
Viral Video: छतीसगढ़ के बीजापुर से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक स्कूटी पर पांच युवक सवार नजर आए और पीछे बैठे तीन लोगों एक युवक को हाथ में उठाया हुआ है. देखें वीडियो.
Chhattisgarh News: छतीसगढ़ के बीजापुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक स्कूटी पर करीब पांच युवा सवार दिखे और उनमें एक एक को बाकी स्कूटी पर सवार लोगों ने हाथ में उठाया हुआ है. सड़क पर इस तरह की हरकत करना जानलेवा हो सकता है. युवाओं की इस हरकत को किसी ने पीछे से मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
देखिए स्टंटबाजी का वायरल वीडियो
वीडियो में देखा गया है कि पांच युवा स्कूटी पर सवार होकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चार युवा स्कूटी पर बैठे हुए हैं, जबकि एक युवक को बाकी तीन स्कूटी सवार युवा ने सुपरमैन की तरह उठा रखा है और एक स्कूटी चला रहा है. ये दृश्य बेहद खतरनाक था, क्योंकि एक स्कूटी पर इतने लोगों का सवार होना खतरे से खाली नहीं है.
स्कूटी चलाने वाले का बैलेंस भी बिगड़ सकता था और सभी लोग सड़क पर गिर भी सकते थे, लेकिन किसी को जरा सा भी डर नहीं था. सभी ये खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए हंस रहे हैं.
यह वीडियो लोगों ने हजारों बार देखा
इस तरह की हरकत ने सिर्फ उनकी जान को खतरे में डालती है, बल्कि अन्य सड़क पर चल रहे लोगों की भी जान के लिए जोखिम पैदा करती है. युवकों की इस जोखिम भरी हरकत को पीछे से आ रहे किसी व्यक्ति ने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. यह वीडियो लोगों ने हजारों बार देख लिए है. लोगों ने इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी दी है. कई लोगों ने कहा कि इस तरह के स्टंट करना बेवकूफी है.
