हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया

छत्तीसगढ़: चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया

Chhattisgarh News: कवर्धा, छत्तीसगढ़ में एक पिता ने सड़क हादसे में मरी अपनी बेटी आदित्री का अंतिम संस्कार के दिन ही जन्मदिन मनाया. हादसे में आदित्री और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी.

By : विनीत पाठक | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Oct 2025 07:20 AM (IST)
छत्तीसगढ़ के कवर्धा से एक दिल को झकझोर देने वाला दृश्य सामने आया है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. यहां एक पिता ने अपनी मासूम बिटिया आदित्री के अंतिम संस्कार के दिन ही उसका जन्मदिन मनाया.

दरअसल, बीते रविवार (5 अक्टूबर) की शाम कवर्धा जिले के चिल्फी के पास भीषण सड़क हादसा हुआ था. कोलकाता के रहने वाले एक परिवार की कार और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई थी. यह परिवार कान्हा नेशनल पार्क घूमकर लौट रहा था. शाम को उनकी बिलासपुर से कोलकाता के लिए ट्रेन थी, लेकिन रास्ते में हुए इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया. 

पिता ने बताया- आज ही मेरी बेटी का जन्मदिन है

टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई, जिनमें छोटी सी बच्ची आदित्री और उसकी मां भी शामिल थीं. कल (बुधवार, 8 अक्टूबर) शाम कवर्धा में आदित्री और उसकी मां का अंतिम संस्कार किया गया. उसी दौरान जब पिता ने बताया कि आज ही उसकी बिटिया आदित्री का जन्मदिन है, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया. 

पिता के दुख को देखकर अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने उसी जगह पर जन्मदिन मनाने की व्यवस्था की. उन्होंने गुब्बारों से सजावट की, केक काटा गया और मासूम आदित्री की तस्वीर को जन्मदिन की टोपी पहनाई गई.

पिता ने बिटिया को दिया आखिरी तोहफा

वह क्षण ऐसा था जब हर आंख नम थी. एक तरफ पिता की गोद सूनी हो चुकी थी. उनकी जीवनसाथी और जान से प्यारी बेटी, दोनें उन्हें छोड़ कर चले गए थे. पिता के पास अब जीने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था. दूसरी तरफ उसने अपनी बिटिया को आखिरी बार जन्मदिन का तोहफा दिया. कवर्धा के लोग इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे.

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 09 Oct 2025 07:20 AM (IST)
Chhattisgarh News Kawardha News ROAD ACCIDENT Road Accident 
