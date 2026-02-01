नवा रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं बैठक, 4 राज्यों और केंद्र के बीच विकास पर हुआ मंथन

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया. इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, लंबित मामलों का समाधान करना और राज्यों के बीच आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत करना रहा था.

बैठक में चारों राज्यों और केंद्र सरकार के विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा

बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री और वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख आरके सुधांशु ने की. इस दौरान चारों राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में कुल 13 विषयों को रखा गया, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, शिक्षा-स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, केंद्र व राज्य योजनाओं के बेहतर समन्वय जैसे मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया.

उत्तराखण्ड राज्य की ओर से भी कई महत्वपूर्ण विषय बैठक में रखे गए. इन विषयों पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख व्यक्त करते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और आपसी समन्वय के माध्यम से व्यावहारिक समाधान निकाले जाएंगे.

विकास योजनाओं और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने पर लिए निर्णय

बैठक में यह भी सहमति बनी कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक व तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए नियमित संवाद और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा. साथ ही, यह निर्णय लिया गया कि लंबित प्रकरणों की समयबद्ध समीक्षा की जाएगी ताकि उनका शीघ्र निस्तारण संभव हो सके. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य क्षेत्र के राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए साझा रणनीति अपनाने की आवश्यकता है. इसके लिए संसाधनों के बेहतर उपयोग, अनुभवों के आदान-प्रदान और संयुक्त पहलों को बढ़ावा देने पर सहमति बनी.

बैठक के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय का एक प्रभावी मंच है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान संभव है. नवा रायपुर में आयोजित यह 17वीं बैठक आपसी सहयोग और समन्वय को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.