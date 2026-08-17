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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़दीपक महस्के को BJP ने दी सोशल मीडिया कन्वीनर की जिम्मेदारी, CM साय ने दी बधाई

दीपक महस्के को BJP ने दी सोशल मीडिया कन्वीनर की जिम्मेदारी, CM साय ने दी बधाई

BJP News Team: छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को बीजेपी का नया सोशल मीडिया कन्वीनर नियुक्त किया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि इससे संगठन का डिजिटल संवाद और सशक्त होगा.

Written By : किशन कुमार |  Updated at : 17 Aug 2026 05:25 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संगठनात्मक ढांचे में एक महत्वपूर्ण और नई नियुक्ति की गई है. छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSC) के अध्यक्ष दीपक महस्के को अब बीजेपी के सोशल मीडिया कन्वीनर (Social Media Convenor) की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनकी इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. इस नई जिम्मेदारी के बाद पार्टी के डिजिटल आउटरीच और सोशल मीडिया अभियानों में बड़ी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए दीपक महस्के को उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, "छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के को बीजेपी के सोशल मीडिया कन्वीनर नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं." मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि महस्के की संगठनात्मक क्षमता, सक्रियता और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग से प्रदेश में पार्टी को बहुत बड़ा लाभ होगा.

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जन-जन तक पहुंचेंगी जनकल्याणकारी योजनाएं

आधुनिक राजनीतिक परिदृश्य में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है. इसी बात को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि दीपक महस्के के नेतृत्व में बीजेपी के मूल विचारों और राज्य तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के 'महाअभियान' को एक नई और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. आज के डिजिटल युग में सरकारी योजनाओं का सही तरीके से प्रचार-प्रसार करना और आम जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, और बीजेपी इसमें हमेशा अग्रणी रही है.

'डिजिटल संवाद होगा और अधिक सशक्त'

भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपने आईटी सेल (IT Cell) और सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लेकर काफी सक्रिय और रणनीतिक रही है. दीपक महस्के को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने के पीछे उनका तकनीक और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का अनुभव माना जा रहा है. मुख्यमंत्री ने भी अपने बधाई संदेश में इसी बात पर जोर देते हुए कहा, "हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में संगठन का डिजिटल संवाद और अधिक प्रभावी एवं सशक्त होगा."

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस नई नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग में कई नए बदलाव और आक्रामक प्रचार रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं. इससे आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पार्टी जमीनी स्तर के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूती से अपनी बात रख सकेगी.

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About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 17 Aug 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Raipur News Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
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