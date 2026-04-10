छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ा हादसा, दो कारों की टक्कर में 6 लोगों की मौत, कई घायल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कांकेर में दो कारों की आमने-सामने टक्कर, छह की मौत.

शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, तीन गंभीर घायल.

तेज रफ्तार और लापरवाही को माना जा रहा हादसा का कारण.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू कर दी.

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा समाने आया है. यहां दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए. इस सड़क हादसे में मौके पर छह लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत मिलकर रेस्क्यू करने का काम किया था.

पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को इस मामले की जानकारी दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाथिया नवागांव के पास दो कारों के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई थी. इस टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

कैसे हुआ हादसा?

उन्होंने आगे बताया कि चारामा क्षेत्र के उड़कुड़ा गांव का रहने वाला परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने कांकेर विकासखंड के चिवराज गांव गया था. इस कार्यक्रम से लौटते समय उनकी कार की सामने से आ रही दूसरी कार से टक्कर हो गई. इसमें दुर्घटना में विवाह समारोह से लौट रहे परिवार के छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मृतकों में तीन महिलाएं, एक बच्चा और दो पुरुष शामिल हैं. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

शुरुआती जांच में हादसे के पीछे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग को माना जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की टीम ने शवों और घायलों को अस्पताल भेजा है. घायलों को कांकेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है.